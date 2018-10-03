Новый глава Курганской области рассказал о разговоре с Путиным

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков 3 октября попрощался с регионом. В ходе брифинга он пожелал тюменцам добра, удачи и здоровья. «Я искренне люблю этих людей, я работал для них, как для себя. Я верю в Тюмень, это мой родной город, мой регион, я желаю его жителям добра и процветания. Все что мы могли, мы для этого сделали, надеюсь, дальше будет еще лучше», – сказал Шумков, который 2 октября был назначен врио губернатора Курганской области.

Отвечая на вопрос о содержании разговора с президентом Путиным, Вадим Шумков признался, что это была очень хорошая беседа. «Владимир Владимирович очень мудрый человек. Он, прежде всего, дал напутствие, попросил максимально заботиться о населении вверенного региона, попросил приложить максимум усилий к развитию социально-экономического положения. Надеюсь, что в ближайшее время будет возможность доложить уже о первых принимаемых шагах и предлагаемых вариантах по улучшению ситуации», – рассказал чиновник. Он подчеркнул, что не собирается забирать в Курган кого-то из своей прежней команды. Во всяком случае, если человек сам не изъявит такое желание.

«Здесь сложена очень хорошая система, область набирает обороты. Мы первые по привлечению инвестиций, мы вторые по промышленному росту. Команда сложилась. Поэтому необходим минимальный травматизм. Мы с Александром Викторовичем [губернатор Александр Моор] этот вопрос обсуждали, – сказал Вадим Шумков. – Если кто-то сам захочет переходить, будем отдельно обсуждать. Но пока об этом вообще не заходил разговор, потому что, по моим данным, там тоже неплохая команда. Нужно разобраться, какие задачи перед ними ставили до этого, что-то переформатировать, ну а потом посмотрим».

Напомним, Напомним, 2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин подал в отставку. Новым главой Курганской области стал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков. В тюменском правительстве Шумков координировал деятельность департаментов экономики и инвестполитики. При нем инвестиционный климат Тюменской области был официально признан лучшим в России. Политологи назвали кандидатуру Шумкова удачной и логичной. Однако отметили, что новому главе придется столкнуться со сложными задачами в депрессивном регионе.

В интервью «Новому Дню» Шумков признался, что получил предложение 1 октября и принял решение сразу. Он отметил, что у него имеются навыки антикризисного управляющего, кроме того он профессионально занимается развитием экономики, а это именно то, что нужно сегодня Курганской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.10.18

В тюменской деревне изуродованный труп будет ждать полицию четыре дня. / В Тюменской области украли асфальт. / «Конкурировать не будем»: блиц-интервью нового главы Курганской области Вадима Шумкова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»