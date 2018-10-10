В отношении директора тюменского медколледжа возбудили новое уголовное дело

В отношении директора Тюменского медицинского колледжа (ТМК) Марины Макаровой возбуждено новое уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователи подозревают Макарову в фиктивном трудоустройстве своей дочери в ТМК.

По версии следствия, в мае 2014 года Марина Макарова, будучи директором Тюменского медицинского колледжа, «вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности» устроила на работу в колледж свою дочь Анну Баканову, сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам. Баканова впоследствии фактически в колледже не работала. За время «работы» в ТМК дочь директора Марины Макаровой получила порядка 135 тысяч рублей.

Департамент образования Тюменской области не стал отстранять Марину Макарову от обязанностей, и она до сих пор официально возглавляет учебное учреждение. Отметим, что это уже второе уголовное дело, возбужденное против Марины Макаровой. Ранее она стала фигурантом дела о присвоении строительных материалов (облицовочной плитки), которая должна была использоваться при ремонте колледжа, но, по версии следствия, была применена при ремонте квартиры ее дочери.

Отметим, что ТМК – единственное образовательное учреждение в Тюмени, готовящее средний медицинский персонал. Тюменский медицинский колледж в 2015 году стал победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучший медицинский колледж на территории УрФО».

Тюмень, служба информации

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