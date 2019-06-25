Директора единственного в Тюмени медколледжа обвинили в мошенничестве

Директору Тюменского медицинского колледжа (ТМК) Марине Макаровой предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к колледжу.

Как рассказал собеседник агентства, Макарову обвиняют в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения и одном эпизоде превышения полномочий. По версии следствия, мошенничество Макарова совершила, когда использовала отделочные материалы, закупленные для ремонта в колледже, для отделки квартиры своей дочери. Также Макарову обвиняют в том, что она фиктивно трудоустроила свою дочь Анну Баканову в ТМК и платила ей зарплату, хотя реально дочь директора в учебном заведении не работала.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области не подтвердили, но и не опровергли факт предъявления обвинения Марине Макаровой, попросив время на подготовку официального комментария. Получить комментарий в Следственном управлении СКР по Тюменской области не удалось, телефоны пресс-секретаря не отвечали. В департаменте образования и науки Тюменской области отказались от комментариев, попросив направить официальный запрос информации.

Сейчас Марина Макарова продолжает исполнять обязанности директора ТМК. Стоит отметить, что это уже не первое уголовное дело в отношении Макаровой, но директор все это время сохраняет свою должность.

Источник сообщает, что сейчас руководитель вызывает к себе сотрудников колледжа, являющихся свидетелями по уголовному делу, и убеждает их изменить показания. Получить комментарий Марины Макаровой не удалось, ее не оказалось на рабочем месте.

ТМК – единственное образовательное учреждение в Тюмени, готовящее средний медицинский персонал. Тюменский медицинский колледж в 2015 году стал победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучший медицинский колледж на территории УрФО».

Тюмень, Михаил Калянов

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