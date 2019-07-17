Директора единственного в Тюмени колледжа, где готовят медсестер, отдали под суд

Директора Тюменского медицинского колледжа Марину Макарову будут судить за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. Материалы уголовного дела против Макаровой поступили в Центральный районный суд Тюмени во вторник, 16 июля.

Марину Макарову обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Дата судебного заседания пока не назначена. Макарова продолжает исполнять обязанности директора ТМК.

Как сообщал «Новый День», Макарову обвиняют в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения и одном эпизоде превышения полномочий. По версии следствия, мошенничество Макарова совершила, когда использовала отделочные материалы, закупленные для ремонта в колледже, для отделки квартиры своей дочери. Также Макарову обвиняют в том, что она фиктивно трудоустроила свою дочь Анну Баканову в ТМК и платила ей зарплату, хотя реально дочь директора в учебном заведении не работала.

Тюменский медицинский колледж – единственное образовательное учреждение в Тюмени, готовящее средний медицинский персонал. В 2015 году колледж стал победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучший медицинский колледж на территории УрФО».

Тюмень, служба информации

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