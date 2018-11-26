Тюменские журналисты разоблачили «Губернаторские чтения»

В понедельник, 3 декабря, в Тюмени пройдут очередные «Губернаторские чтения». На тему «Проблемы региональной политики в России: лабиринт со многими игроками» выступит московский политолог Ростислав Туровский. Организация каждого такого мероприятия обходится бюджету в 1,5 млн рублей. Получает их всегда один и тот же подрядчик, хотя расходы, указанные в смете, крайне сомнительны.

На прошлой неделе на сайте «ТюменьPRO» вышло расследование, в котором подробно описана история финансирования «Губернаторских чтений». Ранее контракты на оказание услуг по проведение этих мероприятий заключало ГАУ «Информационно-аналитический центр» (ИАЦ, директор Андрей Михайлов), учредителем которого являлся департамент информационной политики Тюменской области (сейчас – департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике). После того, как закупками этого учреждения заинтересовались общественники, центр начал процедуру ликвидации.

Официально проект «Губернаторские чтения» представляет собой серию публичных лекций, посвященных различным аспектам глобальной, российской и региональной модернизации. С лекциями выступают отечественные эксперты – экономисты, политологи, социологи. Аудиторию составляют студенты, научная общественность, политики, общественники, бизнесмены. На самом деле, пишет «ТюменьPRO», мероприятие больше походит на светский раут, где встречались чиновники.

Бессменным организатором (единственным поставщиком) мероприятия с 2010 года является Автономная некоммерческая организация Журнал политической философии и социологии политики «Полития» (г. Москва). Бумажная версия журнала выпускается 4 раза в год тиражом 1 тыс. экземпляров. «В 2010 году журнал «Полития» совместно с администрацией Тюменской области приступил к реализации проекта «Губернаторские чтения». Под личной эгидой губернатора области Владимира Якушева в Тюмени проходит серия публичных лекций, посвященных различным аспектам глобальной, российской и региональной модернизации», – говорится на сайте журнала.

Всего с 2010 по апрель 2018 года было проведено 32 «Губернаторских чтения». Данные о расходах на это мероприятие удалось найти только с декабря 2012 года – 32 257 277 руб. Сначала закупки проходили в форме запроса котировок, потом у единственного поставщика. В 2015 году ТРОО «Народный контроль» через письменный запрос в департамент информационной политики удалось узнать, что входит в смету расходов одного такого «чтения».

Выяснилось, что на билеты для лектора и модератора из Москвы до Тюмени тратили 200 тыс. рублей, хотя стоимость билета эконом-класса Москва-Тюмень в 2015 году составляла примерно 3 тыс. рублей. Даже если речь шла о бизнес-класее, то расходы не превысили бы 50 тыс. рублей за двоих.

Публикации отчета о чтениях в журнале обходится почти в полмиллиона рублей, на административное сопровождение мероприятия (2 сотрудника) выделяется 313,2 тыс. рублей. На запрос директору «ИАЦ» о расшифровке данной статьи расходов был дан ответ, после которого появилось еще больше вопросов.

Разъяснение директора «ИАЦ» А.В.Михайлова о расходах на «административное сопровождение»

Как пишет «ТюменьPRO», закупки по проведению «Губернаторских чтений» проводились под прикрытием разных видов услуг. Менялись и заказчики, через которых шло финансирование. Кроме «ИАЦ», несколько мероприятий в 2014 году было проведено через Автономное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального образования и развития социальных технологий «Семья», которое в настоящее время тоже ликвидировано. После ликвидации «ИАЦ», «Губернаторские чтения» продолжились. Функции дублирования закупок по освещению деятельности органов государственной власти в СМИ достались ГАУ Тюменской области «ТРИА Тюменьмедиа» (директор Сергей Пересторонин).

А проведение «Губернаторских чтений» с декабря 2016 года было передано в Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» (ТОГИРРО, ректор Ольга Ройтблат). Казалось бы образовательное учреждение не должно иметь отношение к неформальной встрече политического и бизнес-бомонда с экспертами. Если «ИАЦ» заключал договор с единственным поставщиком на организацию непосредственно самого мероприятия, то в ТОГИРРО решили завуалировать закупки под свой основной вид деятельности – образовательные услуги. Так журнал «Полития» стал оказывать услуги по организации и проведению цикла учебно-экспертных сессий.

Согласно договорам, заключенным между АНО «Полития» и ТОГИРРО, первое обязалось оказать услугу по проведению учебно-экспертной сессии. Название сессии каждый раз менялось. Неизменной оставалась только сумма договора – 1,5 млн рублей. В техзадании указывалась тема учебной сессии, а также другие существенные условия договора.

С июля 2016 г. по март 2018 г. ТОГИРРО заключил 6 контрактов на общую сумму 12,4 млн рублей с журналом «Полития» на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию. Редакция «ТюменьPRO» обратилась с запросом в институт, с просьбой ответить, сколько всего человек прошло обучение и получило дипломов о дополнительном образовании. Также журналисты спросили, какие именно высококвалифицированные преподаватели из высших учебных заведений проводили обучение, как производился расчет начальной цены контракта и почему в приложении к контрактам отсутствует смета расходов.

Из ответа на журналистский запрос ректора ТОГИРРО О.В. Ройтблат

Ольга Ройтблат, являющаяся сопредседателем тюменского отделения ОНФ, ушла от прямого ответа, на основной вопрос: на какие образовательные мероприятия потрачены средства областного бюджета? «Если нет списка 900 студентов (6 сессий х 150 участников), получивших свидетельства о получении дополнительного образования, если нет списка высококвалифицированных преподавателей, проводивших занятия и если нет утвержденной учебной программы по каждой сессии, то получается, что бюджетные средства утекли в песок. Двухчасовая беседа в библиотеке областных и городских чиновников с гостями из Москвы под образовательное мероприятие никак не подходит», – делают выводы журналисты.

Тюмень, служба информации

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