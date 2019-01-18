Прокуратура проверила «Губернаторские чтения» Моора

Тюменские прокуроры провели проверку по заявлению общественников, которые сообщили о признаках мошенничества при проведении «Губернаторских чтений». Скандал начался после расследования о стоимости этого мероприятия, опубликованного в СМИ.

Тогда тюменское отделение партии «Народ против коррупции» обратилось в региональное следственное управление. В заявлении общественники указали факты, изложенные в публикации: завышенную стоимость услуг, а также подмену предмета закупки. Под видом образовательных услуг институт ТОГИРРО проводил пиар-мероприятие главы региона.

Сразу после этого очередные декабрьские «Губернаторские чтения» были отменены якобы «по причине занятости лектора».

В январе 2019 года общественники получили ответ (имеется в распоряжении редакции). Как выяснилось, следственное управление переслало заявление в прокуратуру Тюменской области, а та в свою очередь – в прокуратуру Центрального округа Тюмени. Туда же было направлено другое заявление общественников, также поступившее в областную прокуратуру по фактам нарушения институтом ТОГИРРО законодательства о закупках.

Прокурор Центрального округа Тюмени Султан Ксимов ответил общественникам на два заявления одним письмом. Из ответа следует, что по фактам, указанным в заявлении в СУ, прокуратура проверку не проводила. Второе заявление – о нарушении ТОГИРРО закона о закупках – рассмотрено лишь частично. Вопрос формирования начальной цены на проведение мероприятия «Губернаторские чтения» не рассмотрен вообще. При этом АНО «Полития» по неизвестной смете и непонятным основаниям два года признавалось участником, «предложившим лучшие условия исполнения договора».

В тюменском отделении партии «Народ против коррупции» не согласились с таким ответом и уже обжаловали его в прокуратуру Тюменской области.

«Нам непонятно, почему прокурор Ксимов объединил в одном ответе два наших заявления. В одном мы указываем на признаки мошенничества в действиях ректора ТОГИРРО Ройтблат и директора АНО «Полития» Петроковского. Если проведена закупка образовательных услуг, а по факту оказаны совершенно другие, не соответствующие техзаданию, то прокуратура должна задать вопрос заказчику: как принимались данные услуги? Но в этой части наше заявление вообще осталось без ответа», – говорит председатель политсовета Алексей Савоськин.

Также, по его словам, непонятно как формировалась цена на проведение этого мероприятия. В журналистском расследовании присутствует последняя смета от 2015 года и многие расходные статьи в ней вызывают недоумение – например, авиаперелет двух человек из Москвы в Тюмень – 200 тыс. руб. За последние два года общая стоимость договора не изменилась – 1 550 000 рублей, но из документации исчезла смета. Нет ее в приложениях к договору.

«На этот факт мы тоже обращали внимание, и он также не нашел отражения в ходе прокурорской проверки. Единственное из нарушений, которое заметила прокуратура, это несвоевременное размещение ТОГИРРО информации об исполнении договоров на официальном сайте госзакупок», – сказал общественник.

За выявленное нарушение ректору ТОГИРРО Ольге Ройтблат прокуратура округа внесла представление, по результатам которого один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. Напомним, в декабре портал 72.ru писал, что тюменские прокуроры перенаправили жалобу на «губернаторские чтения» самому губернатору. Этот факт вызвал еще большее непонимание общественников.

«Наше заявление касалось признаков уголовного деяния в действиях ректора Ройтблат и директора АНО «Полития», а также нарушения законодательства о закупках. Если прокуратура соглашается с первыми доводами, она передает материалы в следственные органы. Если находит нарушения при проведении госзакупок, то либо сама принимает меры, либо передает материалы в УФАС для возбуждения административного производства, – говорит Алексей Савоськин. – Орган госвласти, которым является губернатор, не имеет никакого отношения ни к уголовному, ни к административному производству. Непонятно, с какой целью прокуратура направила наше заявление губернатору».

В настоящее время общественники ждут ответа прокурора Тюменской области Владимира Владимирова. Если результат их не удовлетворит, то они подготовят жалобу в вышестоящую инстанцию.

Тюмень, Виктор Нестерук

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