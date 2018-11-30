Организатор озвучил причину срыва «Губернаторских чтений» Моора

В Тюмени отменены «Губернаторские чтения», которые должны были пройти 3 декабря. Эту информацию «Новому Дню» подтвердил пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов. «В понедельник мероприятие не состоится», – сказал он, однако не пояснил причину.

По неофициальной информации, в областной администрации заметили снижение рейтинга Александра Моора и приняли решение не допускать участие главы региона в мероприятиях, которые могут вызвать критику со стороны общественности. «Рейтинг начал снижаться после событий в Заболотье, а тут еще расследование по сомнительным закупкам на пиар Моора. Поэтому «Губернаторские чтения» отложили», – рассказал источник агентства в областной думе.

Между тем, «Новый День» дозвонился до организатора чтений – главреда журнала «Полития» Святослава Каспэ. Он пояснил, что мероприятие не отменили, а лишь перенесли, потому что у лектора – политолога Ростислава Туровского – изменились планы.

«Чтения, к сожалению, отложились. Такие сбои случаются, потому что все люди занятые. Новой даты проведения мероприятия не знаю, все будет зависеть от губернаторского плана. Это всегда предмет долгого согласования, когда мы сводим графики вместе. Вряд ли, конечно, чтения пройдут в этом году, потому что декабрь для этого мало подходящий. Мы поэтому и ставили их на начало месяца, – сказал Каспэ и добавил, что ничего не слышал про скандал вокруг «Губернаторских чтений». – Я не в курсе, меня это даже не очень интересует, потому что скандал скандалом, а дело делом».

Святослав Каспэ дал понять, что тюменские чиновники не собираются разрывать контракт с «Политией» и совсем отказываться от мероприятия, которое много лет подряд проводил бывший глава Тюменской области Владимир Якушев.

Напомним, тюменские общественники обратились в следственный комитет с заявлением о махинациях со средствами областного бюджета. Поводом стало журналистское расследование, посвященное финансированию имиджевого проекта «Губернаторские чтения».

В закупках мероприятие маскировали под проведение учебно-экспертных сессий, каждое из них обходилось бюджету в 1,5 млн рублей. На билеты до Тюмени для московских лектора и модератора тратилось 200 тыс. рублей, на расшифровку фонограммы – 60 тыс. рублей, на публикацию отчета в журнале «Полития» (тираж 1 тыс. экз.) – 461 тыс. рублей. Еще 313 тыс. рублей уходило на двух сотрудников, обеспечивающих некое административное сопровождение мероприятия.

Тюмень, служба информации

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