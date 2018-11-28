Главного тюменского следователя просят проверить сомнительные закупки на пиар губернатора

Тюменские общественники обратились в следственный комитет с заявлением о махинациях со средствами областного бюджета. Поводом стало журналистское расследование, опубликованное на сайте «ТюменьPRO», посвященное финансированию имиджевого проекта экс-главы Тюменской области Владимира Якушева – «Губернаторские чтения».

С 2010 по 2018 год Якушев, который сегодня является министром строительства и ЖКХ РФ, потратил из областного бюджета на это мероприятие около 33 млн руб. В тюменском отделении партии «Народ против коррупции» провели анализ опубликованных закупок и пришли к выводу, что в действиях заказчика («Тюменский областной государственный институт развития регионального образования») и исполнителя (АНО «Полития») есть признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 293 (халатность) УК Ф.

«С июля 2016 года по март 2018 года между этими организациями было заключено 6 договоров на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию на общую сумму 12,4 млн руб. Однако, из ответа ректора ТОГИРРО Ольги Ройтблат на журналистский запрос, следует, что образовательных услуг АНО «Полития» не оказывала. Под видом проведения учебно-экспертных сессий, проводились мероприятия под названием «Губернаторские чтения»», – говорится в заявлении.

«Губернаторские чтения» не являются образовательным мероприятием, предусматривают свободный вход и длятся не более двух часов. Это встречи-дискуссии – лектор выступает перед аудиторией, затем отвечает на вопросы. Никаких дипломов или свидетельств о допобразовании участники не поучают. Аудитория в основном состоит из чиновников и депутатов.

Заявители просят главу СУ СКР по Тюменской области Александра Кублякова провести проверку в отношении ректора ТОГИРРО и директора АНО «Полития» по факту махинаций со средствами бюджета, выразившихся в оплате неоказанных фактически услуг по заключенным договорам.

Кроме этого, расходы на «чтения» явно завышены, – считают в партии «Народ против коррупции». Одно мероприятие стоит более 1,5 млн рублей. Последнюю смету расходов удалось найти только за 2016 год, когда чтения проводило ликвидированное в настоящее время ГАУ «ИАЦ Тюменской области».

«В смете поражают стоимость перелета за двоих человек (200 тыс. руб.), расшифровка фонограммы (60 тыс. руб.) и публикация отчета о чтениях в журнале «Полития» (тираж 1 тыс. экз.) – 461 тыс. руб. Что скрывается в статье «административное сопровождение мероприятия» (313 тыс. руб.) до сих пор выяснить не удалось, – говорят авторы заявления в СКР. – Также непонятно, зачем вместе с лектором из Москвы везти модератора и платить ему аналогичный по сумме гонорар. Бессменным ведущим «Губернаторских чтений» является политолог, профессор ВЭШ и главный редактор журнала «Полития» Святослав Каспэ. Еще он известен как эксперт Школы публичной политики «Открытая Россия» Михаила Ходорковского».

Кроме заявления в следственные органы, общественники обратились к полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову. Его просят запросить в тюменском правительстве информацию о бюджетных расходах на «Губернаторские чтения» за период 2010-2018 годов (в том числе в виде субсидий автономным учреждениям) и указать на недопустимость подобных трат впредь.

На этой неделе стало известно, что новый губернатор Александр Моор решил продолжить традицию экс-главы Тюменской области Владимира Якушева. В понедельник, 3 декабря, он проведет очередные «Губернаторские чтения». Договор был заключен с АНО «Полития» 15 ноября и снова на оказание услуг по дополнительному профобразованию. Интересно, что за день до этого, 14 ноября, ТОГИРРО заключило договор с РАНХиГС об оказании образовательных услуг по программе повышения квалификации «Управление проектами в органах власти: углубленные знания». По данному договору ведущая российская академия проведет обучение 70 госслужащих Тюменской области продолжительностью 32 академических часа с итоговой аттестацией всего за 550 тыс. руб.

Тюмень. Другие новости 28.11.18

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