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Среда, 28 ноября 2018, 14:01 мск

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После жалобы Путину тюменские власти отложили скандальный аукцион

Фото Pixabay

Сроки проведения скандального аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотугодья «Носкинский» вновь перенесены. Как сообщается на сайте торгов, новая дата – 21 декабря 2018 года. Ранее торги собирались провести 29 ноября.

Глава Госохотуправления Василий Щепелин не смог объяснить причину отсрочки. «Сроки перенесли да, подтверждаю. Почему – не знаю, я – исполнитель только», – сказал «Новому Дню» Щепелин и посоветовал обратиться за разъяснениями в пресс-службу губернатора. Однако ни там, ни в приемной замгубернатора Ларисы Теплоуховой, которая курирует лесной комплекс региона, помочь не смогли. «Мы не владеем информацией, это вопрос Госохотуправления, направьте туда запрос, они вам ответят», – сообщила секретарь Теплоуховой.

Напомним, население Лайтамакского сельского поселения выступает против проведения аукциона, после которого местные охотугодья перейдут в частные руки. Люди опасаются, что частный арендатор закроет доступ в лес и не даст местным жителям собирать дикоросы, рыбачить и охотиться. Селяне уже жаловались депутатам, чиновникам, в прокуратуру и в администрацию президента. Они грозили акциями протеста, а накануне объявили бойкот «Единой России». Возможно, именно атака на партию власти и жалоба на имя Владимира Путина заставила чиновников взять паузу и перенести сроки.

Губернатор Александр Моор распорядился отменить торги до момента, пока не будут урегулированы разногласия с местными жителями, что и было сделано. Тем не менее, 21 ноября аукцион был объявлен вновь.

Сначала торги назначили на 29 ноября 2018 года, сегодня стало известно, что их перенесли на конец декабря. Стоимость участия в аукционе осталась прежней. Начальная цена права на заключение соглашения – чуть больше 15 тыс. рублей, годовой размер арендной платы – пять тысяч рублей, чуть больше 10 тысяч рублей в год арендатор должен будет платить за пользованием объектами животного мира. Площадь охотугодий – 129 тысяч гектар, срок аренды – 49 лет. Размер обеспечения по контракту – более полутора миллионов рублей, это делает аукцион недоступным для местных охотников.

Тюмень, служба информации

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