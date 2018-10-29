Губернатор Моор высказался о скандальном охотничьем аукционе в Заболотье

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о конфликте из-за лесных угодий в районе села Лайтамак. Сообщение появилось 29 октября 2018 года в его инстаграме. «Даю поручение вернуться к обсуждению этого вопроса с жителями, развеять все слухи и выработать решение, которое будет приемлемым для всех сторон и полностью отвечать букве закона», – написал г-н Моор. Вместе с этим агентству «Новый День» стало известно, что аукцион может быть отменён.

Поводом для возмущения местных жителей стало то, что чиновники намерены передать земли в аренду за небольшие деньги коммерсантам, чтобы те организовали охоту. При этом местные жители опасаются, что сами они пользоваться природными богатствами не смогут, доступ в леса для них будет закрыт, с оружием пройти через эту территорию просто так не удастся.

Сегодня губернатор заявил, что он выступает за передачу большей части охотугодий коммерсантам. По его версии, это помогает сохранить живность. «Опыт показывает: если у угодий нет хозяина, то животный мир нередко хищнически истребляется. Аренда охотугодий – это, в первую очередь, ответственность за сохранение и воспроизводство популяции животных на нормальном уровне, – пишет губернатор. – Аренда охотугодий не дает права распоряжаться лесом и землей! Это только право на использование животного мира и обязанность по его восстановлению. Граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и заготавливать для собственных нужд ягоды, грибы, другие дикоросы. Успешный опыт передачи угодий в аренду в Заболотье есть. Местные жители и арендаторы нашли общий язык, а некоторые даже получили работу».

Напомним, на 30 октября назначен аукцион на право аренды участка охотугодий площадью 129 тыс. Га в районе села Лайтамак. Огромную территорию власти готовы отдать в аренду на 49 лет. «Начальная цена» за право заключить договор аренды составляет около 15 тыс. рублей в год. При этом сумма обеспечения, которую нужно внести для участия в аукционе, равна полутора миллионам рублей, что делает невозможным участие в аукционе местных охотников.

Местные жители опасаются, что появление арендатора лишит их доступа в лес, возможности собирать дикоросы и даже ловить рыбу. Кроме того, есть риск, что после появления арендатора доступ в лес с оружием будет закрыт. До ближайших населенных пунктов местные жители ходят пешком через леса, и без оружия делать это небезопасно.

На встрече с представителями местного населения у замгубернатора Ларисы Теплоуховой жителям Заболотья было заявлено, что на обеспечение их населенных пунктов уходят существенные деньги. В качестве способа решить конфликт между местными и арендатором Теплоухова предложила расселить удаленные деревни Заболотья.

По данным источника «Нового дня», 26 октября депутат тобольской районной думы Ринат Урамаев обратился к прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову с просьбой разобраться в ситуации. По мнению депутата, возможен сговор между одним из участников аукциона и директором Госохотуправления по Тюменской области Василием Щепелиным. Урамаев опросил областного прокурора проверить все аукционы, находящиеся в зоне ответственности Щепелина, на предмет сговора и коррупции. Также Урамаев попросил признать незаконным решение о проведении аукциона.

Г-н Щепелин по телефону ситуацию не комментирует.

Тюмень, служба информации

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