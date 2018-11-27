Жители Тюменской области объявили бойкот «Единой России»

Жители тобольского Заболотья грозят сдать партбилеты «Единой России» и отказываются голосовать в будущем за партию власти. Население Лайтамакского сельского поселения возмущено намерением Госохотуправления по Тюменской области несмотря ни на что провести аукцион, после которого местные охотугодья перейдут в частные руки.

С письмом к президенту Владимиру Путину (копии ушли премьеру Дмитрию Медведеву и в исполком ОНФ) обратился депутат тобольской районной думы единоросс Ринат Урамаев. Думец попросил главу государства оперативно вмешаться в ситуацию и оказать содействие в отмене аукциона на заключение охотсоглашения в отношении охотничьего угодья «Носкинский».

Ранее жители Лайтамакского сельского поселения, на территории которого и находится охотничье угодье, написали Урамаеву и депутату тюменской областной думы Юрию Юхневичу коллективное письмо с просьбой помочь в отмене аукциона. Под обращением подписались 177 человек – едва ли не половина взрослых дееспособных жителей сельского поселения. В обращении говорится, что «руководство Госохотуправления по Тюменской области пытается обманным путем передать в аренду охотничьи угодья заинтересованным лицам или губернатор Тюменской области обманул жителей Заболотья, пообещав, что перед проведением аукциона будут проведены встречи с жителями».

Урамаев в своем обращении к президенту пишет, что люди высказывают претензии к «Единой России» и обвиняют партию в умышленном ухудшении условий жизни в труднодоступных населенных пунктах Тюменской области. «Члены партии готовы сложить партийные билеты, абсолютное большинство жителей готовы голосовать на очередных выборах против партии власти», – пишет Урамаев. При этом, по словам думца, на выборах 9 сентября 2018 года населенные пункты Лайтамакского сельского поселения заняли первое место по явке и количеству голосов, отданных за «ЕР».

Ранее жалобы по поводу аукциона по охотничьему угодью «Носкинский» поступили в адрес Генпрокуратуры, прокуратуры Тюменской области, РУФСБ по региону. По данным источника, близкого к правоохранительным органам, межрайонная природоохранная прокуратура с подачи регионального надзорного ведомства начала проверку действий Госохотуправления региона.

Как писал «Новый День», аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотугодья «Носкинский» был назначен на 30 октября 2018 года. Жители Лайтамакского сельского поселения пригрозили областным властям акциями протеста – они опасаются, что арендатор закроет доступ в лес и не даст местным жителям собирать дикоросы, рыбачить и охотиться. В Лайтамак приехали представители Госохотуправления во главе с руководителем Василием Щепелиным, на встрече с жителями было проведено голосование, против аукциона высказались все присутствовавшие местные жители.

Губернатор Александр Моор распорядился отменить аукцион до момента, пока не будут урегулированы разногласия с местными жителями, что и было сделано. Тем не менее, 21 ноября аукцион был объявлен вновь. За день до этого в Лайтамак приезжал Василий Щепелин и раздал 35 охотничьих билетов. Однако обещанных губернатором встреч с местными жителями чиновник не провел.

Аукцион по спорному охотугодью назначен на 29 ноября 2018 года. Стоимость участия в аукционе осталась прежней. Начальная цена права на заключение соглашения – чуть больше 15 тыс. рублей, годовой размер арендной платы – пять тысяч рублей, чуть больше 10 тысяч рублей в год арендатор должен будет платить за пользованием объектами животного мира. Площадь охотугодий – 129 тысяч гектар, срок аренды – 49 лет. Размер обеспечения по контракту – более полутора миллионов рублей, это делает аукцион недоступным для местных охотников.

В аукционе может быть заинтересован младший брат начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Евгения Курмаева. На имя заместителя генпрокурора Владимира Малиновского и начальника РУ ФСБ по Тюменской области Игоря Кочнева пришли письма, в которых сообщалось о желании бизнесмена Владимира Курмаева принять участие в аукционе и угрозах, якобы высказанных им в адрес депутата Урамаева, препятствующего проведению аукциона.

Тюмень, служба информации

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