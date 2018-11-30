Письма Путину и бойкот «ЕР» сделали свое дело: тюменские чиновники оставили Заболотье в покое

Аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения на аренду охотничьих угодий «Носкинский» в Тобольском районе проведен не будет. Местные жители, грозившие власти акциями протеста, довольны решением Госохотуправления по Тюменской области, – рассказал «Новому Дню» депутат думы Тобольского района Ринат Урамаев. Информация об отмене аукциона появилась на сайте торгов в пятницу, 30 ноября. Статус был изменен на «отменен/аннулирован».

Как писал «Новый День», аукцион на право использования охотугодий «Носкинский» изначально должен был состояться в конце октября. Территорию площадью 129 тысяч гектар предполагалось отдать в аренду на 49 лет. Стоимость участия в торгах составляла 15 тысяч рублей, победитель торгов должен был платить арендную плату 5 тысяч рублей в год плюс плату за пользование объектами животного мира около 10 тысяч рублей в год. При таких скромных ценах размер обеспечения, которое должен был внести участник аукциона, составлял полтора миллиона рублей – сумму, непосильную для местных жителей.

Жители Лайтамакского сельского поселения, где располагается «Носкинский», испугались, что арендатор закроет им доступ в лес, не даст собирать дикоросы и заниматься рыбной ловлей. Аборигены считали, что арендатор будет устраивать в охотугодьях вип-охоту и нанесет вред животному миру.

Жители Заболотья пригрозили областным властям массовыми акциями протеста и губернатор Александр Моор распорядился отменить аукцион. Однако спустя месяц торги были снова назначены, теперь уже на 29 ноября. Тогда люди написали жалобу президенту Владимиру Путину и пообещали устроить бойкот партии «Единая Россия». После этого аукцион перенесли на 21 декабря, а через два дня и вправду отменили.

По данным источника «Нового Дня» в силовых структурах, в настоящее время в Госохотуправлении Тюменской области проходит проверка природоохранной прокуратуры.

Тюмень, служба информации

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