Замгубернатора Тюменской области предложила расселить отдаленные деревни ради vip-охоты

Замгубернатора Тюменской области Лариса Теплоухова предложила переселить жителей труднодоступных деревень Тобольского района, чтобы избежать конфликта между аборигенами и арендаторами охотничьих угодий. О радикальном способе разрешения ситуации «Новому Дню» сообщил депутат думы Тобольского района Ринат Урамаев.

По словам Урамаева, свое видение ситуации в Заболотье Теплоухова высказала на встрече с представителями местных жителей. Кроме депутата там присутствовали глава Тобольского района Юрий Батт, начальник Госохотуправления области Василий Щепелин, представитель природоохранной прокуратуры и руководитель лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров.

Лариса Теплоухова заявила об огромных затратах, которые несет бюджет на организацию транспортного сообщения с удаленными поселками и на обеспечение их топливом и товарами первой необходимости. Замгубернатора предложила сформировать рабочую группу, чтобы выработать варианты решения проблемы и вылететь на место, в поселок Лайтамак, чтобы пообщаться с местными жителями.

Рабочая группа во главе с руководителем Госохотуправления Василием Щепелиным вылетела в Лайтамак в среду, 24 октября. Щепелина сопровождал тюменский межрайонный природоохранный прокурор Альберт Кульмухаметов и несколько чиновников управления, а также местные представители. Лариса Теплоухова на встречу с жителями Заболотья не полетела.

В Лайтамаке на встречу с представителями региональной власти пришло около ста человек. Василий Щепелин, его заместитель Алексей Охрименко и Альберт Кульмухаметов постарались успокоить людей, объясняя, что приход частного охотпользователя не помешает им собирать дикоросы в лесу. Вопросы охоты также можно будет решить с охотпользователем, уверили жителей Заболотья чиновники.

Тем не менее, местные жители чиновникам не поверили. Они заявили, что приход частного охотпользователя означает невозможность для аборигенов выхода в лес с ружьем. Безоружным же в местные леса соваться не стоит – вокруг слишком много хищников, в том числе волков и медведей. Связь с Большой Землей большую часть года здесь возможна только авиатранспортом, в холодное время года местные используют зимники, по которым часто ходят пешком, рискуя стать добычей зверей.

Местные жители возмутились, что при решении о сдаче в аренду охотугодий на территории Лайтамакского сельского поселения никто не спросил их мнения. Чиновники ответили, что в сети Интернет в 2014 году были проведены публичные слушания, и ни одного возражения в их ходе не поступило. Правда, оказалось, что местные жители (включая районного депутата и главу сельского поселения) о них просто не знали – на территории Интернет есть только в администрации и в школе. Даже сотовая связь по сей день здесь неустойчивая. Замначальника Госохотуправления Алексей Охрименко прокомментировал это так: «Я не говорю, что [объявление] было размещено, но должны были разместить».

В итоге все 98 проголосовавших местных жителей высказались против передачи местных охотугодий в аренду частным лицам. Тем не менее, аукцион о сдаче в аренду 129 тысяч гектар охотугодий «Носкинский» не отменен. Он пройдет 30 октября.

Как сообщал «Новый День», согласно документам, начальная цена права на заключение соглашения – чуть больше 15 тыс. рублей, годовой размер арендной платы – пять тысяч рублей, еще чуть больше 10 тысяч рублей в год арендатор должен будет отдавать за пользованием объектами животного мира. При этом размер обеспечения по контракту – более 1,5 млн рублей, что не позволяет принять участие в аукционе местным охотникам. Срок договора аренды определен в 49 лет.

Жители Заболотья, для которых охота – это традиционный промысел, приносящий значительную часть пропитания, прямо предупредили руководителей региона о возможности возникновения конфликтных ситуаций между местными и арендатором охотничьих угодий и о «трагических последствиях».

Тюмень, служба информации

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