В Тюменской области могут уничтожить татарские деревни ради платной охоты. Жители готовят митинг

Жители тюменского Заболотья готовы взбунтоваться из-за намерения областных властей сдать в аренду на 49 лет охотничьи угодья огромной площади. В Лайтамакском сельском поселении опасаются, что приход частного арендатора заставит местных татар умирать от голода.

Извещение о проведении аукциона на аренду охотничьего угодья «Носкинский» в Тобольском районе Тюменской области было опубликовано Госохотуправлением региона 19 сентября. Согласно документам, территорию в 129 тыс. га предполагается сдать в аренду на 49 лет.

Как сообщил «Новому Дню» один из жителей Тобольского района, в Лайтамаке в четверг, 18 октября местные жители намеревались провести митинг против сдачи в аренду окрестных лесов. В последний момент, рассказал тоболяк, людей удалось отговорить от акции протеста, и они ограничились сбором подписей под обращением в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора и спикера областной думы Сергея Корепанова. Ранее местные жители уже писали письма с жалобами на действия регионального Госохотуправления в органы власти различных уровней, вплоть до президента Владимира Путина.

«После проведения аукциона придет частный арендатор, который будет устанавливать свои правила и создавать ограничения для традиционных устоев жизни в наших деревнях, организовывать платную охоту, что категорически неприемлемо, – говорится в коллективном письме. – Людям будет нечем питаться, не на что выживать, деревни начнут покидать жители, а те, кому идти некуда, будут вынуждены просто погибать в деревнях Заболотья от голода».

Тоболяки пишут, что глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров уже обращался с письмом в адрес правительства Тюменской области, но «чиновники не отступают от мысли зарабатывать деньги на сдаче в аренду охотничьих угодий в ущерб местному населению». При этом нельзя сказать, что областной бюджет выиграет от сдачи огромной территории в аренду. Согласно документам, начальная цена права на заключение соглашения – чуть больше 15 тыс. рублей, годовой размер арендной платы – пять тысяч рублей, еще чуть больше 10 тысяч рублей в год арендатор должен будет отдавать за пользованием объектами животного мира. При этом размер обеспечения по контракту – более полутора миллионов рублей, что не позволяет принять участие в аукционе местным охотникам.

По мнению автором письма, решение о проведении аукциона принималось без учета мнения местных жителей. Жители Заболотья, для которых охота – это традиционный промысел, приносящий значительную часть пропитания, прямо предупреждают руководителей региона: «Возникнет конфликтная ситуация между жителями Заболотья и арендатором охотничьих угодий, что может привести к трагическим последствиям».

Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров подтвердил «Новому Дню», что жители Заболотья готовы выйти на митинг. Пока принято решение собрать подписи под коллективным письмом в адрес Александра Моора и Сергея Корепанова. «На месте собрали 40 подписей, сейчас пошли по деревням», – уточнил глава поселения. Биктимиров подтвердил, что уже писал письма в адрес председателя комитета по делам национальностей Евгения Воробьева и начальника госохотуправления по тюменской области Василия Щепелина, но результатов эти обращения не дали.

Руководитель Госохотуправления по Тюменской области Василий Щепелин в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» подчеркнул, что «это программа правительства Российской Федерации о передаче охотугодий охопользователям». Щепелин отметил, что «все делается в полном соответствии с законом и в плановом порядке». Тем не менее, на следующей неделе представители органов государственной власти Тюменской области вылетят в Лайтамак, чтобы встретиться с местными жителями. «Есть ощущение, что до них неправильно донесли информацию», – сказал Щепелин. Сообщить даже примерный состав делегации, которая отправится в Заболотье, он отказался.

Аукцион по участку «Носкинский» назначен на 30 октября. Отметим, что Заболотье – труднодоступный район Тюменской области. Недавно в деревне Ачиры был убит местный житель, и полиция в течение нескольких дней не могла добраться до места преступления из-за отсутствия транспорта.

Тюмень, служба информации

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