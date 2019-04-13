Стало известно, кто был убит в ходе контртеррористической операции в Тюмени (ФОТО)

В Тюмени, в доме, где в ночь с 12 на 13 апреля сгорели подозреваемые в терроризме люди, были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации и элементы взрывных устройств. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

По словам местных жителей, в частный дом по адресу ул. Амурская, 118 силовики стреляли из пулемета Калашникова и из гранатомета. Удар из гранатомета был сделан по крыше, где, как утверждают очевидцы, находились подозреваемые.

Здание загорелось. Под утро из него вывезли два трупа – хозяина дома по имени Тимур и его гостя. Как стало известно «Новому Дню», Тимуру было 27 лет. Его родители (мать – уроженка Чечни, отец – Ингушетии) умерли несколько лет назад. По словам местных жителей, Тимур учился в гимназии №1, «был мягким, приветливым, но ведомым».

О втором убитом ничего пока не известно. С места ЧП только что уехала машина с саперами. Движение по ул. Амурской для автомобилей закрыто, пропускают только пешеходов, – передает корреспондент «Нового Дня».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Следователи уже осмотрели место происшествия, завершили подомовой обход местных жителей, назначили проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинских, пожарно-технических, молекулярно-генетических.

Напомним, в ночь на 13 апреля 2019 года в ходе контртеррористической операции, проведенной сотрудниками УФСБ по Тюменской области, были убиты два человека, которые якобы являлись членами террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

Стоит отметить, что силовики начали передвигаться колоннами в центре города еще в половине девятого вечера 12 апреля. В то время как о введении и режима КТО стало известно около 22 часов. Источники «Нового Дня» в полиции сообщали, что идут совместные учения ФСБ и МВД.

Многочисленных зевак и журналистов, несмотря на стрельбу с места ЧП не прогоняли. Более того, появлению большого количества СМИ способствовали сами спецслужбы, которые официально объявили о режиме КТО и продолжительное время открыто передвигались по городу на бронетранспортерах и другой спецтехнике.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.04.19

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