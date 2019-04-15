Опубликованы фотографии трупов ликвидированных в Тюмени террористов (ФОТО)

В интернете появились фотографии из тюменского дома, в котором 12 апреля уничтожили террористов. Шесть снимков разместили в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

На снимках изображения двух мертвых тел (некоторые из фотографий «Новый День» не может опубликовать), обгоревшие автоматы, полиэтиленовые емкости с неопределенным содержимым. Есть также фото якобы хозяина дома с «калашниковым» на фоне холмов. Лица погибших на снимках неразличимы.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области не подтвердили и не опровергли подлинность снимков, добавив, что все достоверные фотоматериалы размещены на официальных ресурсах Управления, в том числе в соцсети ВКонтакте. На странице СУ СК РФ в соцсети указанных снимков нет.

Напомним, в ночь на 13 апреля 2019 года в ходе контртеррористической операции, проведенной сотрудниками УФСБ по Тюменской области, были убиты два человека, которые якобы являлись членами террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

В доме были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации и элементы взрывных устройств, сообщало СУ СК по Тюменской области. Под утро из здания вывезли два трупа – хозяина дома по имени Тимур и его гостя. По словам местных жителей, Тимуру было 27 лет, его родители умерли несколько лет назад.

Дело было возбуждено по ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 15.04.19

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