В Тюмени объявлен контртеррористический режим, силовики оцепили район Маяка (ФОТО)

Поздно вечером 12 апреля в Тюмени силовики оцепили район Маяка. К лицею №34 были стянуты бронетранспортеры, отряды МЧС, полиция, сотрудники Росгвардии, ОМОН, саперы и врачи скорой помощи.

Как передает корреспондент «Нового Дня», около получаса назад в районе отключили освещение. Бойцы Росгвардии никого не пропускают по улице Интернациональной, никого не подпускают к зданию лицея и не дают вести фото или видео съемку. В районе глушат сотовую связь. Жителей некоторых окрестных домов попросили покинуть квартиры.

«По району бегают два бандита с оружием. Оцеплен весь район, из частного сектора народ эвакуируют в школу. Говорят, тем, кто не открывает – вышибают двери и выводят людей», – сообщил «Новому Дню» напуганный житель одного из домов на ул. Локомотивной.

Через некоторое время на ул. Новоселова загорелся частный дом №118. По слухам, которые распространяются среди местного населения, пожар начался после взрыва. По словам очевидцев, была слышна автоматическая стрельба и хлопки.

Позже РУ ФСБ по Тюменской области разослало официальный релиз, в котором сообщило о введении режима контртеррористической операции в Тюмени в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа.

«12 апреля 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей», – заявили в УФСБ.

По данным «Нового Дня», речь все же идет об учениях ФСБ и МВД.

Тюмень, Виктор Нестерук

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