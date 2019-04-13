Опубликовано видео с места задержания террористов в Тюмени (ВИДЕО)

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись с места, где ночью 13 апреля развернулось задержание террористов в Тюмени. А также НАК сообщил, что злоумышленники в результате ответного огня «нейтрализованы». Они, по верии структуры, готовили теракты.

Спецоперацию проводило управление ФСБ по Тюменской области. Она не стала тайной для населения – в зоне действий силовиков был объявлен режим контртеррористической операции. Целью были сторонники запрещенной в России организации ИГИЛ. Из домов в районе Маяка, где происходило задержание, были эвакуированы жители. Всю ночь работали политики – мэр города Руслан Кухарук и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В НАК повторили информацию, которую уже распространяло управление ФСБ: злоумышленников было двое. Они были вооружены и находились в одном из частных домов. «На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», – сообщили в антитеррористическом комитете. Пострадавших нет.

Дом, в котором предположительно, находились терористы, сгорел.

На видеозаписи видно, что стоит тяжелая техника, ходят люди с оружием с нашивками «ФСБ». Перекрыты дороги. Лают собаки. На втором видео – автобусы правоохранительных органов и колонны силовиков в касках.

Тюмень, служба информации

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