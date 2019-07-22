У осужденной тюменской экс-чиновницы Юлии Шакурской могут отобрать премию

У бывшего руководителя тюменского Концертно-театрального объединения Юлии Шакурской могут забрать премию в несколько сотен тысяч рублей. Об этом стало известно из ответа Генпрокуратуры РФ активистам тюменского ОНФ, которые пожаловались на то, что осужденная за превышение должностных полномочий и уже уволенная чиновница получила деньги за «хорошую работу».

«Решение о премировании принято на основании положения об оплате и стимулировании труда руководителей государственных автономных учреждений культуры Тюменской области. При этом данным правовым актом предусмотрена невыплата премии при наличии в действиях руководителей определенных нарушений, однако порядок принятия таких решений нормативно не определен», – говорится в ответе и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Михайлова (имеется в распоряжении редакции).

В письме Генпрокуратуры сообщается, что 24 июня 2019 года прокуратура Тюменской области вынесла представление в адрес первого замгубернатора региона Натальи Шевчик об устранении нарушений, связанных с выплатой премии Юлии Шакурской и рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Напомним, в конце июня 2019 года Юлия Шакурская была признана судом виновной в злоупотреблении служебными полномочиями. При этом, уже находясь под следствием и будучи уволенной из КТО, Шакурская, получила более 800 тыс. рублей премии по итогам работы за 2018 год.

Деньги были выплачены 5 марта 2019 года, то есть когда она уже не состояла в трудовых отношениях с театральным объединением (Шакурскую уволили 17 декабря 2018 года). Приказ о премировании был подписан лично директором департамента культуры Тюменской области Еленой Майер.

18 июля стало известно, что осужденную Шакурскую трудоустроили в Торгово-промышленную палату региона.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.07.19

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