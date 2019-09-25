«Я в каждом вижу дьявола»: в тюменском лесу нашли следы девушки, укравшей младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении ребенка в Тюменской области. Малыша из дома в Заводоуковске забрала няня, присматривавшая за ним, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «похищение несовершеннолетнего» (п. «д», ч.2 ст. 126 УК РФ). Сейчас следователи опрашивают очевидцев и осматривают прилегающую к дому территорию, а также лесной массив.

В группе «Мамочки 72 Тюмень» соцсети «Вконтакте» мать малыша пишет, что девушка была сожительницей сына ее мужа. Ребенка ей доверили, потому что считали близким человеком. После того, как девушка и малыш пропали, с ней пытались связаться по телефону, но он был отключен. Мама малыша нашла сумку пропавшей девушки в лесу. На данный момент связаться с ней не удается уже около суток.

Как писал «Новый день», правоохранительные органы разыскивают 23-летнюю девушку с младенцем, пропавшую во вторник, 24 сентября в Заводоуковске. Родственники гражданского мужа оставили пропавшую присмотреть за пятимесячным малышом, а когда вернулись, девушка и ребенок пропали. В соцсетях жители Заводоуковска сообщали, что девушка не взяла с собой ни памперсов, ни молочную смесь для ребенка. Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности.

В местных соцсетях также были размещены скрины переписки, якобы принадлежавшие пропавшей девушке. В этих сообщениях автор пишет: «Человечество ведет себя в ад» и «Антихрист один – это я. Я в каждом вижу дьявола».

Заводоуковск,Тюмень, служба информации

Заводоуковск,Тюмень. Другие новости 25.09.19

«Вышла в сланцах»: тюменская полиция ищет девушку, пропавшую с чужим младенцем. / СК проверит тюменскую больницу, сотрудников которой обвинили в попытке изъять органы живого пациента. / Тюменских врачей обвинили в попытке изъять органы у живого пациента. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»