Украденный в Тюменской области младенец найден мертвым в лесу

Поиски пропавшего в Заводоуковске младенца завершились: тело пятимесячного ребенка было обнаружено в лесном массиве, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Девушка, которая должна была присматривать за малышом, пока его родители были на похоронах, задержана. Расследованием уголовного дела о похищении несовершеннолетнего занимается следственное управление СК РФ по Тюменской области. В пресс-службе СУ СК РФ региона подтвердили информацию об обнаружении тела ребенка.

Как писал «Новый День», с 24 сентября правоохранительные органы разыскивали 23-летнюю девушку с младенцем, пропавшую в Заводоуковске. Родственники ее гражданского мужа попросили девушку присмотреть за пятимесячным малышом, а когда вернулись, никого не обнаружили. Девушка ушла в сланцах, не взяв с собой ни памперсов, ни молочную смесь для ребенка. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности.

В местных соцсетях также были размещены скрины переписки, в которых пропавшая девушка называла себя «антихристом» и писала, что в каждом видит дьявола.

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 25.09.19

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