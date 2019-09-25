«Вышла в сланцах»: тюменская полиция ищет девушку, пропавшую с чужим младенцем

Тюменская полиция разыскивает 23-летнюю девушку с младенцем, пропавшую во вторник, 24 сентября. Родственники гражданского мужа оставили пропавшую присмотреть за 5-месячным малышом, а когда вернулись, девушка и ребенок пропали. ЧП произошло в Заводоуковске.

Ориентировка о розыске Виктории Айметдиновой 1995 года рождения и Богдана Гафнера 2019 года рождения размещена в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте». Девушка и малыш пропали в период с 11:30 до 15:20 во вторник, 24 сентября. Последний раз их видели в доме №17 на улице Северной в Заводоуковске. Девушка была в коричневой куртке до пояса, темно-синих джинсах и сланцах. Полиция обратилась к всем, кто видел ее и малыша, с просьбой сообщить информацию по телефонам 8 (34542) 2-10-02 или 02. Также в соцсетях размещен контактный телефон матери мальчика – 89582495847.

В комментариях к сообщению в заводоуковской группе «Вконтакте» указано, что девушка не взяла с собой ни памперсов, ни питания для ребенка.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, девушка живет в Тюмени вместе с гражданским мужем. Молодые люди поссорились, и она поехала в Заводоуковск к родным мужа, чтобы забрать личные вещи. В Заводоуковске Викторию попросили посидеть с ребенком, пока родственники отлучились на похороны. Пропавший мальчик – младший брат гражданского мужа девушки. Возможной причиной ухода Виктории в полиции назвали личный конфликт с гражданским мужем. Ранее девушку привлекали к уголовной ответственности за преступление имущественного характера.

Заводоуковск, Тюмень, служба информации

Заводоуковск, Тюмень. Другие новости 24.09.19

СК проверит тюменскую больницу, сотрудников которой обвинили в попытке изъять органы живого пациента. / Тюменских врачей обвинили в попытке изъять органы у живого пациента. / Тюменские власти покупают блогеров для пиара «Конька-Горбунька». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»