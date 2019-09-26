Стали известны подробности убийства младенца в тюменском лесу

Тело младенца, похищенного и убитого в Тюменской области, было частично обожжено. Как рассказал «Новому Дню» источник в силовых структурах, пока неизвестно, что 23-летняя няня Виктория Айметдинова хотела сделать с ребенком. Чтобы это выяснить, сегодня с ней работают следователи.

Смерть младенца, по предварительным данным, наступила от асфиксии. Задушив мальчика, няня подожгла его тело, а потом сутки носила по лесу в полиэтиленовом пакете.

Известно, что Виктория Айметдинова родом из ямальского города Муравленко и, по словам ее знакомых, состоит на учете у психиатра. В ямальских соцсетях были размещены скрины переписки, в которых девушка называла себя «антихристом» и писала, что в каждом видит дьявола.

Кроме этого, выяснилось, что ранее Виктория была дважды судима. В 2013, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила несовершеннолетнюю девочку, – сообщается на сайте администрации Муравленко. А в 2015 году два раза ударила полицейского, который сделал ей замечание за нецензурную брань в общественном месте.

Напомним, трагедия произошла в Заводоуковске 24 сентября. Родственники гражданского мужа Айметдиновой попросили девушку присмотреть за их пятимесячным малышом, пока они ходят на похороны. Вернувшись, родители никого дома не обнаружили. Викторию нашли в лесу в 3 км от дома, где проживал похищенный ребенок. Тело малыша девушка держала на руках.

Тюмень, служба информации

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