Арестована девушка, похитившая и убившая младенца в Тюменской области

Суд отправил в СИЗО девушку, похитившую и убившую пятимесячного ребенка в Заводоуковске. Ей предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего и его убийстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 23-летняя тюменка 24 сентября 2019 года в 12 часов дня похитила в Заводоуковске 5-месячного мальчика. Через час в лесу рядом с городом она убила ребенка. Обвиняемая признала свою вину.

Как сообщал «Новый день», 24 сентября полиция объявила в розыск 23-летнюю Викторию Айметдинову, похитившую пятимесячного брата своего сожителя в Заводоуковске. Родственники ее гражданского мужа попросили девушку присмотреть за малышом, пока они находятся на похоронах. Девушка ушла в сланцах, не взяв с собой ни памперсов, ни молочную смесь для ребенка. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности.

Айметдинову нашли через сутки после исчезновения. Она носила с собой тело убитого мальчика в полиэтиленовом пакете. Пол предварительным данным, ребенка девушка задушила и подожгла его тело.

В местных соцсетях также были размещены скрины переписки, в которых пропавшая девушка называла себя «антихристом» и писала, что в каждом видит дьявола.

Ранее она жила в ямальском городе Муравленко.

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 27.09.19

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