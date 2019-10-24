Число заболевших редкой опасной болезнью в Тюменской области резко выросло

В деревне Ачиры Тобольского района разрастается вспышка Гаффской болезни. Еще двое жителей деревни отправлены бортом санавиации в тобольскую ОКБ №3 в четверг, 24 октября.

Как сообщил председатель думы Ачирского сельского поселения Халим Маметов, симптомы в виде частичного паралича у одного из заболевших в точности повторяют таковые у пациентов, которые сейчас находятся в токсикологическом отделении ОКБ№1 Тюмени. У второго мужчины симптомы схожие, но не идентичные. Однако, «люди боятся», объяснил Маметов, и в больницу были отправлены оба пожилых человека, одному из которых около 60 лет, а второй старше 60-ти.

Сейчас деревня почти отрезана от «большой земли», единственное доступное сообщение с населенным пунктом – по воздуху, так как реки замерзли, а до установления зимника еще долго, отметил Маметов. Ачиры могут столкнуться с недостатком продуктов питания: врачи рекомендовали не есть рыбу, которая составляет основу рациона местных жителей. Хотя продукты в местном магазине есть, но их завоз невелик, кроме того, не у всех ачирцев есть деньги, чтобы отовариться в магазине.

Ранее «Новый День» сообщал, что в деревне Ачиры Тобольского района произошла вспышка неизвестной болезни. Сначала погибло около десятка собак, потом у троих жителей деревни наступил частичный паралич конечностей. Впоследствии управление Роспотребнадзора заявило, что у заболевших диагностировали Гаффскую болезнь, тяжелое заболевание, не передающееся, однако, от человека к человеку. Источником болезни является рыба. Заболевшие были доставлены санавиацией в Тобольск, впоследствии четверых пациентов доставили в токсикологию ОКБ№1 города Тюмени.

Сейчас двое пациентов тюменской ОКБ находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Всего на утро 24 октября в больницах региона было 8 пациентов из Ачир, сообщали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Среди местного населения ходят слухи о намеренном заражении жителей Ачир. Якобы, такое заражение могло быть сделано, чтобы посеять панику и заставить людей покинуть поселение, в районе которого ведутся нефтяные и газовые геологоразведочные работы.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 24.10.19

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