В тюменской облдуме предложили национализировать алкопром

Национализировать алкогольный завод «Бенат» и пивзавод «Очаково» предложила депутат тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева. Коммунистка выступила против предоставления предложенных губернатором Александром Моором очередных налоговых льгот этим предприятиям.

На заседании тюменской областной думы в четверг, 24 октября, Тамара Казанцева заявила, что налоговые льготы не спасут заводы «Бенат» и «Очаково», а выпадающие доходы бюджета лучше было бы потратить на социальные проекты – строительство детсадов или школ. Правительство области предлагало снизить налоги для ряда предприятий, в том числе для заводов «Бенат», «Очаково», «Стеклотех», аквапарка «ЛетоЛето», «Тюменского экологического объединения» и Антипинского НПЗ. Речь идет о снижении налогов на прибыль (до 14%), на имущество и освобождении от транспортного налога для «ТЭО».

«Мы каждый год даем льготы одним и тем же предприятиям. 4,7 млрд пойдут на льготное налогообложение. Нужен ли нам завод «Бенат»? Мы не сумеем реанимировать ни «Очаково», ни «Бенат»», – заявила Казанцева. Коммунистка добавила, что эти заводы надо национализировать, а также отказаться от налоговых льгот для «Стеклотеха». По мнению Казанцевой, предприятие отправляет свою продукцию на экспорт вместо того, чтобы снабжать ей тюменские предприятия.

«Мы все наши социальные вопросы стараемся отодвинуть на второй план. Решить проблемы мы не можем», – сказала Казанцева, напомнив о переполненных школах и детсадах Тюменской области.

Коммунистка также попыталась узнать у и.о. директора департамента финансов региона Михаила Таранова, какова рентабельность предприятий, которым предполагается предоставить льготы. Таранов отказался отвечать, сославшись на то, что эти сведения составляют коммерческую тайну. На помощь главному финансисту региона пришел спикер думы Сергей Корепанов, заявивший, что на каждый рубль выпадающих доходов бюджета область получает от предприятий 6,8 рубля.

Михаил Таранов заявил, что производства алкогольных напитков является наиболее налогоемкой отраслью народного хозяйства, а сами заводы «Бенат» и «Очаково» «отраслеобразующими предприятиями». «Их продукция соответствует самым высоким требованиям, – отметил Таранов. – Производители уплачивают акциз, платежи превышают 1 млрд рублей. Это работодатели, которые создают рабочие места. Вокруг них создаются условия для развития смежных отраслей». Таранов добавил, «не может согласиться с утверждением, что предприятия отрасли не создают положительного социального эффекта».

В итоге дума приняла законопроект о налоговых льготах 38 голосами «за» при 3 «против» и 4 воздержавшихся. В конце обсуждения, во время которого единороссы доказывали пользу от льгот для заводов, а либерал-демократы призывали исключить «индивидуальный характер» льготного налогообложения, а депутат Николай Яшкин предложил ввести для депутатов «ликбез», чтобы народные избранники научились понимать пользу инвестиций и создания комфортного климата для инвесторов.

Напомним, ранее Михаил Таранов заявлял, что льготы для завода «Очаково» необходимы, чтобы головное предприятие не приняло решение закрыть свой тюменский филиал.

Тюмень, служба информации

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