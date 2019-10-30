Выборы новой думы Тюменской области обойдутся в сотни миллионов рублей

Выборы в Тюменскую областную думу седьмого созыва будут стоить почти 403 млн рублей. Такая сумма заложена на проведение выборов в проекте бюджета тюменской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

На «проведение выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на 2021 год» в проекте бюджета, внесенного правительством Тюменской области в областную думу, предусмотрено 402 млн 870 тыс рублей. Еще 36 млн 106 тыс рублей получит на свое содержание Избирательная комиссия Тюменской области.

Расходы на содержание Облизбиркома предполагаются неизменными в размере 36 млн 106 тыс рублей в течение 2020 – 2022 годов. В 2020 и 2022 годах расходы на проведение выборов в проекте бюджета не заложены.

В тюменской областной думе 48 депутатов. Половина из них избирается по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. Срок полномочий облдумы составляет пять лет.

Проект закона о бюджете Тюменской области на 2020 и плановый период 2021 – 2022 годов был внесен в областную думу губернатором Александром Моором во вторник, 29 октября. Проект предполагает большой дефицит бюджета – около 57 млрд рублей. Доходы бюджета составят 162 млрд рублей, расходы – 219 млрд рублей. При этом область намерена потратить 4,7 млрд рублей на налоговые льготы для крупных предприятий, в том числе банкротящегося Антипинского НПЗ, а также производителей алкогольной продукции – заводов «Бенат» и «Очаково». Также в течение трех лет регион предоставит соседней Курганской области субсидии в общей сложности на 477 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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