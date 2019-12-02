Губернатор Александр Моор отдал ключевую должность в правительстве региона своей помощнице

Тюменский губернатор Александр Моор назначил руководителя своего аппарата. Должность получила Ольга Мамонтова, работавшая ранее помощником губернатора Тюменской области.

Как сообщается на сайте правительства Тюменской области, распоряжение о назначении Мамонтовой губернатор подписал в понедельник, 2 декабря. Мамонтова – выпускница ТюмГУ, юрист по специальности. Работает на должностях муниципальной и государственной гражданской службы более 20 лет. Начинала работать юристом в тюменской таможне, затем перешла на работу в администрацию города Тюмени. В мэрии прошла должности от консультанта главы города до заместителя директора административного департамента. В дальнейшем исполняла обязанности помощника губернатора Тюменской области.

Как писал «Новый День», с 12 ноября предыдущий руководитель аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко перешел на работу в мэрию Тюмени. Он занял должность заместителя главы города. После ухода Дяченко в мэрию губернатор объявил ему благодарность.

Тюмень, служба информации

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