Чиновники решили месяцами копить отходы в тюменском Заболотье

Бытовые отходы в населенных пунктах тюменского Заболотья будут вывозить только во время работы зимника. В остальное время года мусор будет накапливаться в специальных контейнерах большого объема, сообщила в пятницу, 20 декабря, на пресс-конференции директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина.

По словам чиновницы, представители департамента в течение последних шести месяцев обсуждали проблему вывоза мусора с жителями и администрациями труднодоступных населенных пунктов. «Это Тобольский, Вагайский районы, есть такие труднодоступные пункты в Ишимском и Ярковском районе. Это такие населенные пункты, которые во время паводка недоступны в течение трех-четырех месяцев. Труднодоступное место – Заболотье (к нему относятся территории, расположенные, в основном, в Тобольском, Вагайском и Уватском районах – ред.), когда добраться на территории некоторых населенных пунктов можно только когда есть зимник», – рассказала Злобина.

Для каждого населенного пункта, по словам чиновницы, разрабатывается собственный график вывоза мусора. Установка обычных мусорных контейнеров не устраивает местных жителей, которые боятся, что на запах тухлятины могут прийти дикие звери, опасные для человека. Поэтому для Заболотья, доступ по суше в населенные пункты которого возможен лишь 3 месяца в году, решено применять большие контейнеры объемом 8 кубических метров. «Население говорит нам, что оно готово к такому способу. Накопление [мусора] до 11 месяцев у нас возможно по законодательству», – заявила Жанна Злобина.

Чиновница отметила, что у удаленных деревнях, большинство жителей которых живет охотой и рыбалкой, образуется мало пищевых отходов. «У них даже тетрапакет из-под сока – редкость», – сказала Злобина.

Как писал «Новый день», жители труднодоступных деревень Тобольского района опасались, что новая система утилизации хозяйственных отходов может создать угрозу их жизни. Местные жители считали, что отходы будут гнить, и на запах тухлятины придут волки и медведи, которые будут не только копаться в помойке, но и резать домашний скот. Ранее селяне закапывали мусор в окрестных болотах, и отходы не привлекали своим запахом животных.

Напомним, по решению департамента тарифной и ценовой политики в 2020 году в Тюменской области потребители продолжат платить 136 рублей в месяц с каждого жителя многоквартирного дома и 116,6 рубля – с каждого жителя индивидуального дома.

Региональным мусорным оператором Тюменской области является ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное уральским энергетикам Алексею Боброву и Артему Бикову. «ТЭО» построила первый мусоросортировочный завод в Тюмени в 2018 году, завод в Тобольске должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию на следующей неделе, а мусоросортировочное предприятие меньшей мощности в Ишиме – не позднее 31 марта 2020 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.12.19

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