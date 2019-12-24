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Вторник, 24 декабря 2019, 09:30 мск

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Госдума руками ЛДПР поблагодарила главу Тюмени за «лучший город Земли»

Глава Тюмени Руслан Кухарук получил благодарность Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы РФ. Благодарность вручил на последнем заседании гордумы 2019 года во вторник, 24 декабря, депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков.

Благодарность была объявлена «за большой личный вклад в развитие местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ город Тюмень». «В Государственной думе я восемь месяцев, и все восемь месяцев я очень часто слышу, что Тюмень – это действительно лучший город Земли, – отметил Марков. – И это в большинстве случаев ваша заслуга и заслуга жителей города Тюмени. Не слышал ни от одного негативных оценок [вашей] деятельности. Это большой элемент доверия к той работе, которую вы проводите». Марков добавил, что на последнем заседании Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы заслуги Кухарука были отмечены всеми членами комитета.

В ответ спикер городской думы, депутат от «Единой России» Евгений Заболотный поблагодарил Маркова и поздравил партию ЛДПР с 30-летним юбилеем. Заболотный назвал это знаковым событием в общественно-политической жизни новой России.

«Спасибо большое за награду, коллеги, которые работают на федеральном уровне, заслуженно говорят, что результаты, которые показывает Тюмень – заслуга всех горожан, – сказал в ответном слове Руслан Кухарук. – Работа тюменской городской думы – тоже слаженный механизм. Благодарю всех своих коллег за то, что мы вместе с вами трудимся в одной команде».

Как рассказал источник «Нового дня», близкий к тюменской городской думе, благодарность, которую либерал-демократ Евгений Марков вручил главе Тюмени, может быть своеобразным «жестом доброй воли» в попытке сгладить негативный эффект от демарша депутата от ЛДПР Дмитрия Елагина на заседании гордумы 28 ноября. Тогда Елагин обвинил Кухарука в закрытости процесса формирования бюджета города и невнимании к нуждам избирателей. Елагин тогда отказался голосовать по проекту бюджета на 2020 год и покинул зал заседаний думы.

Отметим, что на заседании гордумы присутствовала почти вся фракция ЛДПР областной думы – Михаил Селюков, Артем Зайцев и руководитель фракции Глеб Трубин.

Тюмень, служба информации

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