Тюменка украла младенца и принесла его в жертву в лесу ради наступления рая

Жительница Тюмени, которая украла 5-месячного ребенка, унесла его в лес и убила, признана невменяемой. Судмедэкспертиза обнаружила у нее шизоврению и алкогольную зависимость, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, днем 24 сентября 2019 года женщина присматривала за малышом и решила его похитить. Она одела мальчика, унесла его в лес и убила. Розыском похитительницы занимались сотрудники Следственного комитета и УМВД РФ по Тюменской области, а также волонтеры. Девушку удалось обнаружить и задержать , позже ее поместили в СИЗО.

Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Эксперты установили, что преступница страдает параноидной шизофренией с отсутствием ремиссии, а также алкогольной зависимостью в начальной стадии. Она была признана невменяемой и нуждающейся в принудительном лечении. Сейчас материалы дела переданы прокурору для решения вопроса о передаче дела в суд, который может отправить похитительницу на принудительное лечение.

По данным источника «Нового дня», девушка похитила младенца, чтобы совершить ритуал жертвоприношения. Перед преступлением ей было видение, что, если она убьет ребенка, наступит рай.

Как писал «Новый день», похитительница – Виктория Айметдинова – ранее она жила в ямальском городе Муравленко. Девушка привлекалась к уголовной ответственности.

24 сентября 2019 года в 12 часов дня похитила в Заводоуковске пятимесячного брата своего сожителя. Родственники ее гражданского мужа попросили девушку присмотреть за малышом, пока они находятся на похоронах. Девушка ушла в сланцах, не взяв с собой ни памперсов, ни молочную смесь для ребенка. Через час в лесу рядом с городом она убила грудничка.

Айметдинову нашли через сутки после исчезновения. Она носила с собой тело убитого мальчика в полиэтиленовом пакете. По предварительным данным, ребенка девушка задушила и подожгла его тело.

В местных соцсетях также были размещены скрины переписки, в которых пропавшая девушка называла себя «антихристом» и писала, что в каждом видит дьявола .

Тюмень, служба информации

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