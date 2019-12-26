Установлены причины пожаров в тюменском хостеле и в скандально известном учреждении УФСИН

Причиной возгораний в ЛИУ-19 УФСИН России по Тюменской области и в тюменском хостеле на улице Олега Кошевого могло стать короткое замыкание электропроводки. Таковы предварительные результаты обследования объектов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Как заявили в МЧС, причину возгорания в хостеле можно считать практически точно установленной. По спортзалу в лечебно-исправительной учреждении № 19 причина установлена предварительно. В обоих случаях речь идет о замыкании электропроводки.

Напомним, пожар в трехэтажном частном доме на улице Олега Кошевого в Тюмени произошел вечером во вторник, 24 декабря. В результате пожара погибли два человека, их тела были обнаружены при разборе завалов. Следственное управление СК РФ по Тюменской области уже возбудило по этому факту уголовное дело.

Здание спортзала для сотрудников ЛИУ-19 УФСИН РФ по Тюменской области загорелось днем в среду, 25 декабря. На пожаре никто не пострадал.

Тюмень, служба информации

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