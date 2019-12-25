В Тюмени горит скандально известная колония УФСИН

В Тюмени горит лечебно-исправительная колония № 19. Огонь охватил спортивный зал для сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

Жертв и пострадавших нет. Из соседних зданий – штаба и общежития для сотрудников – эвакуировано 56 человек. Жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает, жилые помещения заключенных находятся на удалении от очага пожара.

Возгорание произошло в 12:03 в среду, 25 декабря. Через семь минут пожарные были на месте. В тушении участвуют 63 сотрудника МЧС и 24 единицы техники, площадь пожара возгорания составила около 600 кв м. Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, огонь локализован в 13:25, тушение пожара продолжается.

ЛИУ-19 УФСИН по Тюменской области было связано с несколькими скандалами. В декабре 2019 года лечебно-исправительное учреждение проверяла прокуратура и нашла нарушения.

В мае 2019 года заместитель начальника оперативного отдела ФКУ ЛИУ-19 стал фигурантом уголовного дела о получении взятки за незаконный пронос сотовых телефонов, зарядного устройства и сим-карт для отбывающих наказание осужденных.

Экс-замначальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев, осужденный на 2 года лишения свободы условно за превышение полномочий, ранее был начальником именно ЛИУ-19. В марте 2017 года Прокопьев дал указание руководству ЛИУ-19 провести закупку кур у индивидуального предпринимателя Маргановой. В результате манипуляций УФСИН недополучило 21,5 тонны потрошеных кур 2 сорта, ущерб составил 2,3 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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