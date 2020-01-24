Уволен тюменский чиновник, летавший на личном самолете за грибами

Директор «Комитета по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко, прославившийся своим полетом за грибами на личном самолете, покинул должность. Причины, по которым с менеджером не был продлен контракт, не сообщаются.

С 23 января и.о. руководителя МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» является Сергей Цыбизов. В пресс-службе администрации города не смогли сообщить причину ухода Кравченко с должности.

Игорь Кравченко прославился 29 августа 2018 года, когда полетел за грибами на своем самолете «Орион», не справился с управлением и упал в озеро Летнее в Нижнетавдинском районе. Самолет рухнул в воду и затонул в 200 метрах от берега, сам авиатор не пострадал.

В октябре 2019 года прокуратура установила, что Кравченко владел 50% в уставном капитале ООО «База отдыха «Сосновый бор» в Тюмени. При этом никакой информации о передаче доли в доверительное управление общественнику обнаружить не удалось.

Заявление с просьбой проверить Кравченко написал тогдашний и.о. председателя совета общественной организации «Народный контроль» Виктор Нестерук. Прокуратура Тюмени провела проверку, информация общественника подтвердилась. Главе города Руслану Кухаруку надзорным ведомством было внесено представление об устранении нарушений закона.

Тюмень, служба информации

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