Спикер облдумы высказался о банкротстве Антипинского НПЗ и СибНАЦа

Председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов объяснил причины банкротства института «СибНАЦ». На пресс-конференции во вторник, 4 февраля Корепанов заявил, что «СибНАЦ» стал жертвой свертывания геологоразведочных работ в России.

«Что касается «СибНАЦа», мне кажется, он просто попал в интересную ситуацию, – заявил Корепанов. – Вы знаете, сам организатор этого предприятия Анатолий Брехунцов всю жизнь проработал в геологии и думал, что всегда геология будет на высоте. А потом взяли, и ликвидировали геологическое министерство, посчитали, что у нас запасов достаточно и ни к чему вести эти (геологоразведочные – ред.) работы. По большому счету, серьезных [геологических] изысканий не ведется нигде. Ведется разведка на тех лицензионных участках, где уже идет разработка месторождений и ведется переоценка запасов. Поэтому он («СибНАЦ» – ред.) оказался без работы».

Комментируя проблемы на другом предприятии-банкроте, Антипинском НПЗ, Корепанов выразил уверенность, что завод продолжит работу. По мнению депутата, органы власти Тюменской области сделали все, что могли, для процветания предприятия. «Я полагаю, когда АНПЗ избавится от долгов, наверное, найдутся другие хозяева и поднимут это предприятие. По крайней мере, органы власти Тюменской области [в этом] заинтересованы абсолютно. Что касается нашей помощи, то мы все, что можно было сделать, сделали. АНПЗ имел льготы и по налогу на имущество, и по налогу на прибыль, и по транспортному налогу», – отметил Корепанов.

НАО «СибНАЦ» было признано банкротом в июле 2019 года. Иск о банкротстве подало ООО «Инженерное бюро», которому научный центр задолжал 2,6 млн рублей. Всего же только структурам «Сбербанка» «СибНАЦ» задолжал более 2,6 млрд рублей, общая сумма требований кредиторов составляла около 3 млрд рублей.

Напомним, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов Антипинского НПЗ, составила более 252 млрд рублей. Восстановление платежеспособности должника невозможно, выявлены признаки преднамеренного банкротства предприятия. Процедура наблюдения на Антипинском НПЗ была введена в сентябре 2019 года. В отношении бывшего владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко были возбуждены уголовные дела, Мазуров был задержан, а Лисовиченко скрылся от уголовного преследования.

Тюмень, служба информации

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