Врачи получили последние результаты анализов эвакуированных из-за коронавируса в Тюмень россиян

Все эвакуированные из Китая в Тюмень из-за вспышки нового коронавируса здоровы. Они покинут карантинную зону санатория «Градостроитель» ночью 19 февраля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Как сообщил Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, тюменские врачи получили последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию, которые сдавали эвакуированные из китайского города Ухань россияне и жители стран ближнего зарубежья. Все эвакуированные из Китая здоровы. Исследования проводил новосибирский научный центр «Вектор».

Ранее главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо заявила, что вечером во вторник, 18 февраля, в Тюмени ждут последние результаты из Новосибирска, если они окажутся отрицательными, будет подписано постановление об окончании карантина в санатории «Градостроитель» под Тюменью с 19 февраля.

По окончании карантина всех гостей города организованно доставят на вокзал или в аэропорт, в зависимости от того, каким транспортом они намерены покинуть Тюмень. Всего в карантине находились 144 эвакуированных из Китая гражданина России и стран ближнего зарубежья.

Как писал «Новый День», ранее карантин покинула китайская студентка, выздоровевшая от коронавируса, и молодые люди, контактировавшие с ней.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 18.02.20

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