В Тюмени отменяют карантин по коронавирусу

В Тюмени заканчивается карантин для эвакуированных из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса людей. Полученные на вечер вторника, 18 февраля Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области результаты анализов отрицательные, сообщил региональный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

По словам главного санитарного врача региона Галины Шарухо, все исследованные тюменским НИИ краевой патологии Роспотребнадзора анализы на коронавирус дали отрицательный результат. Новосибирский институт «Вектор» обработал 90 результатов, они также отрицательные. Вечером тюменские врачи ждут остальные результаты из Новосибирска, если они окажутся отрицательными, Галина Шарухо подпишет постановление об окончании карантина в санатории «Градостроитель» под Тюменью с 19 февраля.

Как заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, по окончании карантина всех гостей города организованно доставят на вокзал или в аэропорт, в зависимости от того, каким транспортом они намерены покинуть Тюмень. Шестеро человек заявили о намерении на время остаться в Тюмени, чтобы получше познакомиться с городом.

Находящиеся в карантине люди пока не получили свой багаж, он прошел дезинфекцию и находится под видеонаблюдением в отдельном помещении. Гостям санатория выдали верхнюю одежду, которая обработана горячим паром и уложена в пакеты. Помещения , где гостили эвакуированные из Китая, будут продезинфицированы. Те эвакуированные, кто проходил карантин в инфекционной больнице, также покинут ее после подписания постановления об окончании карантина.

Как писал «Новый День», ранее карантин покинула китайская студентка, выздоровевшая от коронавируса, и молодые люди, контактировавшие с ней.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 18.02.20

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