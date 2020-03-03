Сотрудница тюменского УФСИН переплатила себе 2,7 млн рублей зарплаты

В Тюмени старший бухгалтер главной бухгалтерии регионального УФСИН незаконно выплатила себе 2,7 млн рублей дополнительной зарплаты. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере завершено, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с марта 2014 года по июль 2019 года обвиняемая, работая старшим бухгалтером в главной бухгалтерии УФСИН России по Тюменской области и имея доступ к бухгалтерской программе, переводила на свой счет в одном из банков зарплату сверх законно начисленной. За пять лет женщина сумела похитить у Федеральной службы исполнения наказаний около 2,7 млн рублей.

Хищение выявила внутренняя проверка УФСИН. Материалы были направлены в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сейчас материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Напомним, это далеко не первый скандал в тюменском УФСИН. В мае 2019 года заместитель начальника оперативного отдела ФКУ ЛИУ-19 стал фигурантом уголовного дела о получении взятки за незаконный пронос сотовых телефонов, зарядного устройства и сим-карт для отбывающих наказание осужденных.

Экс-замначальника УФСИН по Тюменской области Илья Прокопьев был осужден на 2 года лишения свободы условно за превышение полномочий. В марте 2017 года Прокопьев дал указание руководству ЛИУ-19 провести закупку кур у индивидуального предпринимателя Маргановой. В результате манипуляций УФСИН недополучило 21,5 тонны потрошеных кур 2 сорта, ущерб составил 2,3 млн рублей. Предприниматель также стала фигурантом уголовного дела.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 03.03.20

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