Губернатор Александр Моор исполнил обещание, данное тюменским инвалидам после их голодовки

Губернатор Александр Моор внес в тюменскую областную думу законопроект, изменяющий порядок исчисления имущественного ценза для признания инвалидов нуждающимися в жилье. Проект поправок в областной закон внесен губернатором в четверг, 5 марта.

Согласно законопроекту, Тюменская область отказывается от твердой суммы имущественного ценза. Сейчас это 1000 МРОТ, приравненных к 100 рублям, то есть сумма ценза составляет 100 000 рублей. Законопроект предусматривает определение ценза в зависимости от средней цены квадратного метра жилья в Тюменской области на 1 квартал года, когда инвалид обращается за получением бесплатного жилья. Стоимость «квадрата» будет умножаться на норму площади социального жилья, то есть на 18 кв м. Соответственно, в 2020 году имущественный ценз составит немногим более 807 тыс рублей. В дальнейшем его размер будет колебаться в зависимости от изменения цен на рынке жилья.

При исчислении имущественного ценза не будет учитываться «стоимость автомобиля, оборудованного средствами управления для лиц с различными патологиями нижних конечностей». «Данное исключение устанавливается, поскольку такой автомобиль необходим для обеспечения жизнедеятельности граждан, являющихся инвалидами», – говорится в законопроекте. При определении благосостояния многодетных граждан не будет учитываться доля в приобретенном в порядке приватизации праве собственности на жилье их детей. При том возраст детей, до которого они включаются в состав семей малоимущих и инвалидов, предлагается увеличить с 23 до 24 лет. Это предлагается сделать «в целях обеспечения их жилыми помещениями по договорам социального найма».

О своем намерении изменить порядок определения имущественного ценза Александр Моор заявил на заседании совета по делам инвалидов в понедельник, 2 марта. Встреча с представителями общественных организаций инвалидов произошла на третий день после прекращения групповой голодовки тюменских инвалидов и многодетных семей, организованной защитником прав людей с ограниченными возможностями Андреем Романовым. Активист при этом попал в больницу.

Романов требовал от областных властей повышения имущественного ценза и включения в очередь на жилье нуждающихся инвалидов 3 группы, а также ежегодного санаторно-курортного лечения для всех инвалидов 1 группы и детей-инвалидов. Голодовка продлилась 8 дней.

Тюмень, Николай Бастриков

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