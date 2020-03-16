Два крупнейших тюменских вуза оставили студентов учиться дома из-за нового коронавируса

Крупнейший вуз Тюменской области переводит студентов на онлайн-обучение в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Со вторника, 17 марта дистанционно учиться будут студенты Тюменского индустриального университета, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Это уже второй из крупнейших вузов региона, объявивший о переводе студентов на онлайн-обучение. Первым это с понедельника, 16 марта сделал Тюменский государственный университет.

Напомним, в воскресенье, 15 марта было объявлено о подтвержденной коронавирусной инфекции у тюменца, приехавшего из отпуска из Швейцарии и с Карибских островов. Это второй случай завоза коронавируса в Тюмень с начала эпидемии в Китае. Первой больной новой коронавирусной инфекцией была студентка Тюменского индустриального университета из Китая. Девушка успешно выздоровела.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 16.03.20

Житель Тюмени госпитализирован с новым коронавирусом. Врачи проверяют его попутчиков. / Губернатор Александр Моор рассказал полпреду президента о проблемах со спросом на отсортированный мусор. / Бывшему начальнику тюменской полиции Алтынову разрешили выходить из дома. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»