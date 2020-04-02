Казахстан закроет границу с Тюменской областью. Дата и время

Пограничный пункт пропуска через границу с Казахстаном в районе села Казанское закрывается из-за пандемии коронавируса COVID-19. Пограничное управление ФСБ России по Тюменской и Курганской областям предупредило автомобилистов о возможном скоплении большого количества автотранспорта у села Казанское.

В пятницу, 3 апреля с 23:00 Казахстан закрывает пограничный пункт пропуска «Кызыл-Жар» в районе села Казанское, сообщил Оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области со ссылкой на в пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В районе автомобильного пункта пропуска Казанское Тюменской области прогнозируется скопление автотранспорта международного следования.

На четверг, 2 апреля в Тюменской области подтверждено 6 случаев новой коронавирусной инфекции. 2 человека выздоровели, 4 находятся в областной инфекционной больнице. Состояние одного из них стабильно тяжелое, трое находятся в удовлетворительном состоянии. Первые 2 случая COVID-19 были выявлены 2 апреля на Ямале. В Югре подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

Тюмень, Николай Юрьев

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