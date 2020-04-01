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Среда, 1 апреля 2020, 12:45 мск

Новости Югра

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Плюс 3: количество больных коронавирусом в Югре выросло до 8

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Югре выросло с 5 до 8 человек. Об этом сообщает федеральное управление Роспотребнадзора.

По данным местного подразделения ведомства, на конец марта в ХМАО на обсервации в санатории «Юган» находится 16 граждан. На стационарном лечении находится 49 человек, не в тяжелом состоянии.

Число лиц, прибывших из-за рубежа и находящихся в режиме домашней изоляции, составило 5 899 человек: в Сургуте – 2 268 человек, Ханты-Мансийске – 811 человек, Нижневартовске – 753 человек, Нефтеюганске – 372 человек, Нягани – 34, Лангепасе – 155 человек, Югорске – 136, Урае – 131, Сургутском районе – 128, Пыть-Яхе – 118, Советском районе – 111, Нефтеюганском районе – 111, Мегионе – 96, Нижневартовском районе – 81, Покачах – 74, Белоярском районе – 71, Октябрьском районе – 49, Кондинском районе – 35, Когалыме – 29, Березовском районе – 23, Ханты-Мансийском районе – 6.

Завершено медицинское наблюдение с отрицательным результатом лабораторного исследования на Covid-19 – 281 человек. Снят режим самоизоляции в отношении 581 человека.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.04.20

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