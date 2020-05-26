Выборы нового главы Тобольского района закончились вызовом полиции и ФСБ

В Тобольском районе скандалом закончились выборы нового главы. Общественницу Ларису Шакурову отстранили от участия в конкурсе и она вызвала в думу сотрудников полиции и ФСБ.

По словам Шакуровой, ее не допустили в помещение, где работала конкурсная комиссия, и, в частности, где вскрывали конверты с документами кандидатов на конкурс. Когда конкурсная комиссия закончила работу, выяснилось, что Шакурова предоставила не все необходимые документы. По словам спикера думы Тобольского района Виктора Кадочникова, кандидатка не предоставила протоколы выдвижения своей «Партией социальной справедливости».

Шакурова назвала произошедшее «переворотом» и «беспределом» и вызвала в думу полицию и ФСБ. В пресс-службе областной полиции подтвердили факт выезда сотрудников по данному вызову.

Тем не менее, выборы главы Тобольского района состоялись. 35 голосами из 37 присутствовавших на заседании депутатов главой района был избран Леонид Митрюшкин. По словам Кадочникова, новый глава района приступит к обязанностям с 1 июня. До этого времени ему нужно завершить работы на прежнем месте первого заместителя главы Уватского района.

Как писал «Новый день», на конкурс, кроме Митрюшкина, заявлялись замглавы Тобольского района Милана Данилова, глава Ушаровского сельского поселения Виктор Питухин и тобольская общественница Лариса Шакурова.

Шакурова направляла в ФСБ жалобу на Леонида Митрюшкина. Чиновник в 2018-2019 годах был оштрафован на 30 тыс рублей за нарушения при муниципальных закупках на сумму почти 60 млн рублей. УФАС оштрафовал Митрюшкина за то, что он допустил до участия в конкурсе на пассажирские перевозки в Уватском районе тобольское ПАТП, хотя его заявка не соответствовала требованиям конкурсной документации.

Предыдущий глава Тобольского района Юрий Батт добровольно сложил полномочия в январе 2020 года. После этого Батт стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий при выдаче разрешения на разработку и складирование песка. В результате действиями АО «Промэкскавация» природе Абалакского заказника был причинен ущерб ориентировочно в 2,3 млрд рублей.

Тобольск, Николай Юрьев

Тобольск. Другие новости 26.05.20

Число выздоровевших от коронавируса в Тюменской области превысило количество заболевших. / В Тюменской области выбирают главу скандального района. Предыдущий руководитель замешан в уголовном деле на миллиарды рублей. / В центре Тюмени жителей многоквартирного дома залило водой по окна 7 этажа. (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»