Прокуратура вновь пытается посадить высокопоставленного экс-полицейского, с ареста которого началось уголовное дело бывшего главы полиции Алтынова

В Тюменской областном суде в четверг, 10 сентября, рассматривается апелляция прокуратуры на приговор экс-замначальнику УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрию Габову. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом, сообщается на сайте суда.

Как рассказал адвокат Габова, Максим Еремеев, прокуратура Тюменской области требует для Габова два года лишения свободы в колонии общего режима, штраф в 500 тысяч рублей, лишение звания полковника полиции и лишения права занимать должности в системе МВД сроком на три года.

Ранее Габов за получение взятки был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей. С учетом отбытого Габовым времени в СИЗО, размер штрафа был уменьшен до 250 тысяч рублей. В ходе разбирательства в Тюменском районном суде сторона обвинения требовала такого же наказания, как и сегодня в апелляционной инстанции.

В деле Габова один эпизод получения взятки. По версии следствия, осенью 2018 года Габов получил «айфон» ценой 100 тысяч рублей от гендиректора ООО «Сибнефтехимтрейд» Олега Гузенко за обещание «общего покровительства». Свидетелями по делу являлись Олег Гузенко и Валерий Калалб, оба – обвиняемые по делу о получении взятки экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым.

Замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба задержали 22 марта 2019 года сотрудники ФСБ. Они проходили обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у партнеров Гузенко, бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. Уголовное дело против Габова было выделено в отдельное производство.

В ходе следствия адвокаты обвиняемых заявляли, что сотрудники ФСБ требовали дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Алтынов ушел в отставку и был задержан осенью 2019 года по обвинению в получении трех взяток от Олега Гузенко. Одной из взяток также являлся мобильный телефон. Таким образом, именно с уголовного преследования против Габова, Гузенко и Калалба и началось уголовное «дело генерала Алтынова», который недавно был госпитализирован.

Тюмень, Николай Юрьев

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