Госпитализирован подозреваемый во взяточничестве экс-начальник УМВД Тюменской области Юрий Алтынов

Экс-начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов попал в больницу. Об этом «Новому дню» сообщил Сергей Козлов, адвокат Алтынова.

По словам адвоката, Алтынов был госпитализирован вечером в понедельник, 31 августа. Козлов отказался открыть, с каким диагнозом госпитализирован генерал Алтынов и в каком он находится состоянии.

Напомним, основанием для ареста генерала Алтынова стало обвинение в получении трех взяток на сумму 429 тыс рублей от бизнесмена Олега Гузенко. Начальник областного УМВД добровольно ушел в отставку, после чего 21 ноября Юрий Алтынов был задержан по подозрению в получении взятки. Он не признал вину, а дорогие часы, мобильный телефон и сумку, которые следствие считает взятками, назвал подарками от друга.

Гузенко проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 85 млн рублей. Одновременно с возбуждением уголовного дела против Юрия Алтынова были возбуждены дела о даче взятки и пособничестве в даче взятки против Олега Гузенко и близкого друга Юрия Алтынова, директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба, соучастника Гузенко в деле о вымогательстве.

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