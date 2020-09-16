Племянника первого замначальника тюменского Следственного комитета судят за торговлю водительскими правами

в Тобольском городском суде идет процесс над экс-гендиректором местной «Автошколы ВОА» Тимуром Набиевым, которого обвиняют в торговле водительскими правами. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался племянник первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Умар (Умарасхаб) Асхабов, говорится в информации на официальном сайте суда.

Умар Асхабов, экс-начальник тобольского МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД), обвиняется по трем эпизодам служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и трем эпизодам злоупотребления полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Его бывший заместитель Николай Кислицын обвиняется по двум эпизодам служебного подлога и двум – злоупотребления полномочиями. Наконец, экс-гендиректор тобольской «Автошколы ВОА» Тимур Набиев обвиняется в трех эпизодах мошенничества с использованием служебных полномочий, одном случае злоупотребления полномочиями и трех случаях подделки документов. Кроме того, по версии обвинения, Набиев выступил организатором преступной группы в трех случаях служебного подлога и злоупотребления полномочиями. Ближайшее заседание суда по этому делу назначено на 17 сентября, четверг.

Параллельно в Тобольском городском суде рассматривается дело экс-сотрудника тобольского ГИБДД Сергея Турты. Его обвиняют в многочисленных случаях взяточничества и подлога, все так же при торговле водительскими правами с привлечением для этого сотрудников автошкол. Вместе с экс-полицейским по делу проходят Елена Сергеенкова, Дамир Сулейманов, Светлана Федорова и Рамазан Юлдашев. Они также обвиняются в различном количестве эпизодов получения взяток и служебного подлога.

Отметим, что источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, подчеркнул: два дела связаны между собой, а Сергей Турта мог взять на себя значительную часть вины других возможных участников преступлений.

Как писал «Новый День», 6 сентября 2018 года по делу о получении взятки за выдачу водительских удостоверений был опрошен директор АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА» Тимур Набиев. На следующий день следователи опрашивали уже полицейских, сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Тобольске – Николая Кислицына, Андрея Турту и Антонину Маркову. Также показания были взяты у начальника тобольского межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Умара Асхабова, племянника первого заместителя руководителя СУ СКР по Тюменской области Ахмеда Асхабова.

Водители, которых допрашивали в рамках дела, якобы заявили, что дали взятки за получение водительских прав Тимуру Набиеву, который потом «договорился» с гаишниками об успешной сдаче экзамена. Водители формально «учились» в тобольском ВОА, хотя фактически жили, и каждый день ходили на работу в Ишиме и в других городах области.

Из-за конфликта интересов по инициативе Ахмеда Асхабова уголовное дело было передано в Четвертое следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге.

Пока велось следствие, Тимур Набиев успел создать новую автошколу в Тобольске, ООО «Учебный центр «Бумеранг»», и продолжить учить будущих автомобилистов. Набиев является 100% учредителем учебного центра, руководит автошколой его супруга Людмила (по данным из открытых источников).

Тобольск, Николай Юрьев

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