Делом, в котором замешан родственник тюменского силовика, займется центральный аппарат СКР

Расследованием уголовного дела, связанного со взятками в тобольском ГИБДД, займется Четвертое следственное управление ГСУ СКР (Екатеринбург). Передача дела из тюменского СК в Центральный аппарат произошла по причине возникшего конфликта интересов.

«В производстве СУ СКР по Тюменской области находилось дело по факту совершения в период 2016-2017 годов неустановленными лицами дачи взяток, посредничества во взяточничестве и получения взяток неустановленными сотрудниками регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» за совершение незаконных действий по выдаче водительских удостоверений. Руководителем данного подразделения является родственник первого заместителя управления Ахмеда Асхабова, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. – По инициативе Ахмеда Асхабова в связи с возникновением конфликта интересов руководством следственного комитета с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования уголовное дело было изъято и передано в Четвертное следственное управление ГСУ СКР».

Подробности дела в тюменском СК раскрывать отказались. Как уже писал «Новый День», жители региона получали водительские права, не сдавая экзамены в ГИБДД. По делу о получении взятки за выдачу удостоверений был опрошен директор АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА» Тимур Набиев (экс-кандидат в депутаты думы Тобольска) и ряд сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Тобольске. В том числе показания были взяты у начальника тобольского МРЭО Умара Асхабова, которого называют племянником заместителя руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Ахмеда Асхабова.

Восемь водителей, которых допрашивали в рамках дела, якобы заявили, что дали взятки за получение водительских прав Тимуру Набиеву, который потом «договорился» с гаишниками об успешной сдаче экзамена. Водители формально «учились» в тобольском ВОА, хотя фактически жили, и каждый день ходили на работу в Ишиме и в других городах области.

Тюмень, служба информации

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