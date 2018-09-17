Родственник влиятельного тюменского силовика оказался замешан в деле о коррупции

Жители Тюменской области получали водительские права, не сдавая экзамены в ГИБДД. Удостоверения им якобы выдали за взятку в одной из тобольских автошкол. Сразу несколько человек из разных городов и районов Тюменской области дали соответствующие показания силовикам.

По сообщению источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, в четверг, 6 сентября, по делу о получении взятки за выдачу водительских удостоверений был опрошен директор АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА» Тимур Набиев. По данным собеседника агентства, беседа проходила в местном отделе СКР с шести вечера до двух часов ночи.

На следующий день следователи опрашивали уже полицейских, сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Тобольске – Николая Кислицына, Андрея Турту и Антонину Маркову.

Также показания были взяты у начальника тобольского межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Умара Асхабова, которого называют племянником заместителя руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Ахмеда Асхабова.

Восемь водителей, которых допрашивали в рамках дела, якобы заявили, что дали взятки за получение водительских прав Тимуру Набиеву, который потом «договорился» с гаишниками об успешной сдаче экзамена. Водители формально «учились» в тобольском ВОА, хотя фактически жили, и каждый день ходили на работу в Ишиме и в других городах области.

Сейчас расследование ведет отдел по особо важным делам СУ СКР по Тюменской области. Источник «Нового Дня» говорит, что следствие якобы сталкивается с некоторыми трудностями, в связи с наличием покровителей у возможных фигурантов. Речь не только об Асхабове. В частности, Тимур Набиев был кандидатом в депутаты Тобольской городской думы, которого поддерживал лично глава города Владимир Мазур. Кроме того, источник в Тобольске говорит, что Тимур Набиев якобы находится в дружеских отношениях с начальников ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Тюменской области Евгением Мокроусовым.

Тимур Набиев подтвердил «Новому Дню» факт опроса, проведенного сотрудниками следственного комитета. «В качестве свидетеля опрашивали, да», – сказал он. За подробностями Набиев предложил обратиться в следственный комитет. В СКР не смогли оперативно прокомментировать ситуацию – 13 сентября «Новый День» направил ведомство запрос, ответ пока не поступил.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что комментарии по кадровым вопросам находятся в компетенции пресс-службы УМВД по Тюменской области. Получить комментарий в пресс-службе УМВД не удалось.

Тюмень, служба информации

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