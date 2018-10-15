В Тобольске не могут уволить директора автошколы, где торговали правами

В тобольскую автошколу Всероссийского общества автомобилистов, директор которой Тимур Набиев оказался замешан в истории с торговлей водительскими правами, приехала проверка из областного ВОА во главе с руководителем Андреем Гавриным. Аудиторы прибыли еще в минувшую пятницу, но Набиев сослался на срочные дела и не появился в автошколе.

«В субботу, как только проверяющие уехали, он пришел и принимал экзамены, – рассказал «Новому Дню» источник в ВОА. – Сегодня аудиторы, целью которых было увольнение Набиева, приехали вновь, но директор снова не появился». В автошколе «Новому Дню» сообщили, что Тимур Набиев находится на больничном.

Напомним, 6 сентября Набиев был опрошен по делу о получении взятки за выдачу водительских удостоверений как минимум восьми жителям различных городов юга Тюменской области. Вместе с ним по делу был опрошен начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Тобольске Умар Асхабов и еще трое действующих и бывших сотрудников отдела.

В связи с тем, что Умар Асхабов является племянником заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмеда Асхабова, уголовное дело было передано для расследования в Четвертое следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге. По данным «Нового Дня» для расследования в Екатеринбург уже приехали сотрудники центрального аппарата СКР.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 15.10.18

Кормить тюменскую думу муксуном будет правительственный комплекс. / Губернатор Моор забрал себе полномочия своего заместителя. / В Тюмени мужчина забил больную мать гантелью. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»