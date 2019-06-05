Директор автошколы Тобольска, которого обвиняют в торговле правами, вышел из СИЗО

Экс-директора «Тобольской автошколы ВОА» Тимура Набиева, которого подозревали в торговле водительскими удостоверениями, выпустили из СИЗО. Об этом сообщил источник «Нового Дня» в Тобольске.

По данным источника, Тимур Набиев покинул СИЗО в полночь 3 июня. По неофициальным данным, сторона защиты оспорила меру пресечения, избранную ранее для Набиева, но на судебное заседание не явились представители обвинения. В результате суд удовлетворил просьбу защиты и отпустил Тимура Набиева под подписку о невыезде.

Как рассказал «Новому Дню» сам Тимур Набиев, он действительно вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Он остается обвиняемым по делу о получении взятки должностным лицом. По словам Набиева, обвинение должно быть в ближайшее время переквалифицировано по другой статье УК РФ, так как он не является должностным лицом.

Как ранее писал «Новый День», Набиев 6 сентября 2018 года был опрошен в качестве свидетеля по делу о получении водительских прав несколькими жителями региона за взятку в «Тобольской автошколе ВОА». По делу опросили также сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Тобольске. Следователи взяли показания у начальника тобольского МРЭО Умара Асхабова – племянника первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Ахмеда Асхабова.

Восемь водителей, которых допрашивали в рамках дела, якобы заявили, что дали взятки за получение водительских прав Тимуру Набиеву, который потом «договорился» с гаишниками об успешной сдаче экзамена.

В связи с возможным конфликтом интересов 18 сентября уголовное дело было передано в четвертое следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге. В тюменском СК тогда отказались раскрывать подробности дела.

22 октября Набиев был допрошен сотрудниками СК, прибывшими из Екатеринбурга, после чего помещен в изолятор временного содержания, а в дальнейшем этапирован в Екатеринбург. С 23 октября Тимур Набиев был уволен с должности директора АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА».

Получить комментарий в пресс-службе центрального аппарата СК РФ не удалось, указанные на сайте ведомства телефоны не отвечали. В СК был направлен письменный запрос.

Тобольск, служба информции

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